La abanderada nacional en la cita en Dakar metió por primera vez al país en una definición por las medallas en los 100 metros pechos. Otro finalista fue Renato Silva en el Wushu Taolu.

La cuarta jornada de competencias en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Dakar trajo consigo un hito histórico para el Team Chile, con dos deportistas nacionales que entraron en las finales de sus respectivas disciplinas.

El primero de ellos fue Renato Silva, quien entró a la definición por las medallas en el Wushu-Taolu, que combinaba las categorías Changquan y Gunshu. En esta instancia, el nacional acabó en la séptima posición con 17.353 puntos. El oro fue para el chino Yilei Lin, con 18.796 unidades.

Pero donde se escribió la historia para el Team Chile fue en la natación, donde la abanderada Laura Fingerhuth se convirtió en la primera representante de nuestro país en meterse a una final olímpica. Lo consiguió en los 100 metros pecho, donde acabó en la octava posición.

“Estoy súper feliz y orgullosa de haber llegado a la final, que era mi objetivo. Estoy satisfecha con lo que hice”, señaló la atleta nacional que volverá a la piscina este jueves 5 de noviembre, para competir en la qualy de los 50 metros pecho.

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Así fue la jornada para Team Chile en Juegos Olímpicos de la Juventud

También en la natación vio acción Joaquín Gálvez en los 100 metros pecho, quien a diferencia de su compatriota no logró meterse en la Final al acabar séptimo en su heat clasificatorio, con un tiempo de un minuto, nueve segundos y 40 centésimas. El jueves competirá en los 50 metros pecho.

Mientras que el Team Chile de vóleibol playa, con el binomio de Gael Arias y Francisco Farías, no pudo avanzar a semifinales luego de caer ante los austríacos Paul Hohenauer y Martin Poinstingl por parciales de 11-21 y 9-21.

Por último, en el salto ecuestre compitió la amazona Bruna de Rossetti que en la primera ronda clasificatoria acabó en la 18° posición y este jueves 5 de noviembre participará de la segunda ronda, donde buscará mejorar su performance para meterse en la definición por las medallas.

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En síntesis