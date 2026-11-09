El lanzador de disco Vittorio Gorziglia conquistó la presea de bronce para meterse en el medallero de Dakar 2026 y en la historia del deporte chileno.

Tuvieron que pasar 10 años y tres ediciones de los Juegos Olímpicos de la Juventud para que el Team Chile volviera a subirse al podio. Si la primera vez fue a nivel colectivo con el fútbol femenino, en Dakar 2026 fue gracias al atletismo.

En la novena jornada de la cita polideportiva, se efectuaron algunas de las definiciones de la prueba madre del evento, entre ellas el lanzamiento de disco, que tenía a un nacional en competencia como es Vittorio Gorziglia, de 17 años.

El heredero del legado de Lucas Nervi o Claudio Romero se hizo partícipe en la definición de la disciplina, donde tras un primer intento de 54.56 metros y luego de dos nulos, el nacional logró su mejor registro con 56.00 metros, suficientes para superar al español Cristóbal Díaz y ganar la medalla de bronce.

La presea de Gorziglia es la primera del Team Chile en Dakar 2026 y la segunda en la historia de los Juegos Olímpicos de la Juventud, acabando con una sequía de 16 años, desde que el fútbol femenino conquistara la única medalla de oro para el país.

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Chile gana histórica medalla en Juegos Olímpicos de la Juventud

En conversación con las redes del Comité Olímpico nacional (COCH), el lanzador expresó que “esto es increíble, la verdad es que yo… era a lo que veníamos y salió. Así que estoy demasiado feliz”, para luego explicar cómo vivió la competencia.

“Fue muy difícil porque no me salía ningún lanzamiento, pero… pero salió y conquisté el tercer lugar, así que no puedo más de alegría. Es la felicidad máxima, agradecer a Dios, mi familia y mi entrenador (Eduardo Sotomayor) finalizó Vittorio Gorziglia, tras conquistar la medalla para Chile.

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En síntesis