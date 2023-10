El Team Chile se ubica en la octava posición del medallero en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, con seis medallas de oro, dos de ellas protagonizadas por Francisca Crovetto, en el tiro skeet, y Lucas Nervi, en el lanzamiento del disco.

Mientras la tiradora conquistó la presea en una emotiva muerte súbita ante la mexicana Graciela Rodríguez; el atleta conquistó el primer puesto en su disciplina, marcando una distancia de 63.39 metros, ante un imponente marco de público en el Estadio Nacional.

Ahora, ¿qué une a estos dos deportistas? Más allá de que hoy son los dorados del Team Chile en Santiago 2023, Nervi reveló una apuesta que le hizo a Crovetto en la previa al evento, donde si alguno de los dos ganaba una medalla de oro, debía pagar de una particular forma.

Fue durante una conversación con Chilevisión, donde el lanzador del disco dio a conocer que “va a salir ese video, voy con pelo rosado. No saben el paro cardiaco que me dio viendo a la Fran. Todos mis compañeros me dieron sus granos de arena. Es una apuesta y lo voy a cumplir”.

¿Cuál es el premio por sus medallas de oro?

Tanto Crovetto como Nervi, además de quienes consiguieron el primer puesto en el remo y el esquí acuático, recibirán un reconocimiento económico por parte del Gobierno de Chile en virtud de sus resultados en Santiago 2023, al igual que quienes logren las preseas de plata y bronce.

Según el Decreto 6, que aprueba la “entrega de premios a deportistas destacados a nivel nacional e internacional”, la cual en el caso de los Juegos Panamericanos, consta de $9.527.250 para quienes ganen medalla de oro; $6.351.500 para la plata; y $3.175.750 en bronce. Mientras que en los deportes colectivos, la suma aumenta a los $19.054.500 para el primer puesto; $12.703.000 el segundo y $6.351.500 por el tercero.

¿Cuántas medallas tiene el Team Chile?

Hasta el 31 de octubre, el representativo nacional cuenta con seis preseas doradas en cuatro disciplinas; además de 19 plateadas y 13 de bronce, para un total de 38, ubicándose en el octavo puesto de la Clasificación General.

¿Quién tuvo la mejor actuación en Santiago 2023? ¿Quién tuvo la mejor actuación en Santiago 2023? YA VOTARON 0 PERSONAS

Toda la actualidad del deporte chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.