Jueves para el olvido en lo que respecta al tenis chileno con derrotas de Alejandro Tabilo (103° ATP) y Tomás Barrios (131°) en el circuito Challenger, el primero en México y el segundo en Colombia.

Tabilo venía de derrotar al italiano Francesco Passaro (118°) esta misma jornada, pero después cayó contra el argentino Thiago Tirante (135°) por los octavos de final en la cancha dura del Challenger de Cancún.

La derrota de Tabilo se dio en dos sets con parciales de 6-2 y 6-4, una victoria clara y cómoda para el trasandino Tirante.

Dura y sorpresiva derrota de Tabilo

Por su parte, la derrota de Barrios fue más que sorpresiva en el Challenger de Barranquilla, también en superficie dura.

Barrios car con el 598 del mundo en mal día para el tenis chileno.

El chileno era el segundo cabeza de serie del torneo colombiano, pero se inclinó ante el anfitrión Johan Rodríguez (598°), por los cuartos de final, con parciales de 7(7)-6(5) y 7-5.

La derrota de Tabilo significará caer al puesto 124° del ránking mundial, considerando que no podrá defender los 100 puntos por los octavos de final alcanzados el año pasado en el Masters 1000 de Montreal.

Ahora Tabilo pondrá foco inmediato este fin de semana para disputar la qualy del ATP 250 de Winston-Salem.