Tenis

Boris Becker escoge al tenista más temido entre Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic: “Imposible”

El alemán volador fue consultado sobre cuál fue el mejor jugador de todos los tiempos y tuvo un especial análisis.

Por Carlos Silva Rojas

Boris Becker elige al mejor tenista de la historia.
© Getty ImagesBoris Becker elige al mejor tenista de la historia.

Si ganaste seis Grand Slams, una medalla de oro olímpica y fuiste número 1 del mundo, puedes hablar todo lo que quieras de tenis y eso es justamente lo que hace Boris Becker.

El alemán volador se dedica a comentar, entrenar y también dar entrevistas, siempre con el deporte blanco como principal foco.

El tres veces campeón de Wimbledon habló con El Mundo, donde el principal tópico fue escoger al mejor jugador de la historia, donde obviamente salieron al baile Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic.

El tenista más temido de la historia según Boris Becker

Boris Becker tiene al suizo, al español y al serbio en un altar: “les llamo los tres GOATs por una razón, ya que cada uno ha sido el mejor a su manera“.

Luego, el alemán tuvo una particular mirada para decir que Nole, Roger y Rafa son los más grandes de todos.

Roger Federer, Rafael Nadal and Novak Djokovic fueron analizados por Boris Becker. (Photo by Julian Finney/Getty Images for Laver Cup)

Roger Federer, Rafael Nadal and Novak Djokovic fueron analizados por Boris Becker. (Photo by Julian Finney/Getty Images for Laver Cup)

Yo diría que Djokovic ha sido el más exitoso, Federer el más popular y Nadal el más temido“, explicó.

Por último, profundizó en su descripción sobre el jugador español: “sabías que no había nada que pudieras hacer. Vencerle era el único imposible en un deporte en el que cualquier cosa es posible“.

