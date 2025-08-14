Si ganaste seis Grand Slams, una medalla de oro olímpica y fuiste número 1 del mundo, puedes hablar todo lo que quieras de tenis y eso es justamente lo que hace Boris Becker.

El alemán volador se dedica a comentar, entrenar y también dar entrevistas, siempre con el deporte blanco como principal foco.

El tres veces campeón de Wimbledon habló con El Mundo, donde el principal tópico fue escoger al mejor jugador de la historia, donde obviamente salieron al baile Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic.

El tenista más temido de la historia según Boris Becker

Boris Becker tiene al suizo, al español y al serbio en un altar: “les llamo los tres GOATs por una razón, ya que cada uno ha sido el mejor a su manera“.

Luego, el alemán tuvo una particular mirada para decir que Nole, Roger y Rafa son los más grandes de todos.

Roger Federer, Rafael Nadal and Novak Djokovic fueron analizados por Boris Becker. (Photo by Julian Finney/Getty Images for Laver Cup)

“Yo diría que Djokovic ha sido el más exitoso, Federer el más popular y Nadal el más temido“, explicó.

Por último, profundizó en su descripción sobre el jugador español: “sabías que no había nada que pudieras hacer. Vencerle era el único imposible en un deporte en el que cualquier cosa es posible“.