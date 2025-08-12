Ganó 8 Grand Slams, fue gran rival del Chino Ríos y jugó una final con peluca

Uno de los mejores tenistas de todos los tiempos es el estadounidense Andre Agassi, ícono del circuito profesional en la década de 1990.

El Kid de Las Vegas fue un jugador que marcó época, primero por su irreverencia y su forma de vestir, y luego por su gran nivel, que lo llevó a ser el número 1 del mundo y ganar ocho Grand Slams.

Agassi, además, entró en la historia del deporte chileno porque fue el rival de Marcelo Ríos cuando el Chino se convirtió en el primer latinoamericano de la historia en ser el número 1 de la ATP.

ver también La vez que Marcelo Ríos se burló del tenis femenino y despertó la furia de tres ex número 1 del mundo

La histórica peluca de Andre Agassi en Roland Garros

Andre Agassi tiene mil historias y muchas de ellas las contó en su autobiografía llamada “Open: memorias”, donde el estadounidense repasó su vida dentro y fuera de la cancha de tenis.

Una de las mejores anécdotas la vivió durante Roland Garros 1990, certamen al que llegó a la final y la perdió sorpresivamente con el ecuatoriano Andrés Gómez por 6-3, 2-6, 6-4, 6-4.

La lucha por el título del major francés Agassi la jugó con una peluca, sí, porque durante el desarrollo del torneo se le fue cayendo el pelo, según relató el querido ex tenista.

Publicidad

Publicidad

“Cada mañana me levantaba y encontraba otro pedazo de mi identidad en la almohada, en el lavabo, en el desagüe. Me pregunté ¿quieres ponerte un peluquín? Y me respondí ¿qué otra cosa puedo hacer?”, contó Agassi, por esos años un blondo y chascón jugador.

Andre Agassi con su peluca en Roland Garros.

Para la final con Gómez la peluca que usaba Agassi para tapar su naciente calva estaba desgastada, por lo que sufrió mucho en la cacha de París para que nadie se diera cuenta de su “problema” capilar.

Publicidad

Publicidad

“Durante el calentamiento previo al juego recé. No por la victoria, recé para que no se me cayera el cabello. Con cada salto pensaba que se caería a la arcilla. Imaginaba a millones de espectadores acercándose a sus televisores más y más, abriendo sus ojos y preguntándose en decenas de dialectos y lenguajes, cómo se le había caído el cabello a Andre Agassi”, recordó el Kid de Las Vegas.

La peluca afectó el juego de Andre Agassi, quien perdió la final de 1990 de Roland Garros, pero tuvo su revancha en 1999, cuando se quedó con el título del único Grand Slam que se juega en canchas de arcilla.