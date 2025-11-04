El FILA Tennis Tour continúa consolidándose como el principal circuito de tenis en Chile, con un objetivo claro: potenciar el tenis chileno entregando más oportunidades y visibilidad a los jugadores nacionales en su camino al profesionalismo.

El circuito ha reactivado la categoría escalafón del tenis nacional y que entra en su recta final con las dos últimas fechas del año, en noviembre y diciembre.

FILA Tenis Tour

Con cerca de 100 tenistas por etapa, el circuito reúne a deportistas de distintas generaciones y niveles —desde profesionales hasta jóvenes promesas en formación—, transformándose en una plataforma única de competencia y desarrollo. Esa diversidad, señalan desde la organización, es la esencia que hace del FILA Tennis Tour un proyecto distinto y necesario para el crecimiento del tenis local.

Durante 2025, el circuito ha recorrido 12 etapas y se prepara para cerrar el año con las dos últimas fechas:

Del 1 al 8 de noviembre en el Club Deportivo de la Universidad San Sebastián

en el Del 13 al 20 de diciembre en las canchas del Santiago Lawn Tennis Club

Cada etapa del FILA Tennis Tour se juega bajo un formato profesional, con cuadros finales masculinos y femeninos, además de llaves clasificatorias previas al inicio de la competencia. Los partidos son de eliminación directa y otorgan puntos para el ranking nacional, junto con un premio total de $25 millones de pesos en dinero durante la temporada 2025.

“FILA ha sido parte de la historia del tenis y hoy asume el compromiso de reimpulsar su base profesional. Recuperar la categoría escalafón —ausente por más de 20 años— es devolverle al deporte chileno una plataforma que nunca debió desaparecer”, destacó Marco Miranda, director del circuito Fila Tennis Tour.

Inspirado en el legado de grandes figuras del tenis mundial que vistieron FILA, el circuito busca revivir ese espíritu competitivo y elegante que siempre ha acompañado al deporte blanco.