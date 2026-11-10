Pese a que todavía no es oficial, la plataforma HBO anunció los duelos de este domingo en la definición del ascenso.

Los hinchas están expectantes a la última fecha de la Primera B, la que definirá el ascenso, los cupos de la liguilla, además del descenso, en algo que se estiró más de la cuenta.

Todo, por la desafiliación de San Marcos de Arica, que puede cambiar todo el panorama en la división, pero donde la ANFP ha esperado la apelación de la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina antes de jugar la última fecha.

Si bien desde la entidad del fútbol no han confirmado nada, según detalló radio ADN, fue en HBO Max, aliado de TNT Sports, donde ya publicaron la programación para este domingo 15 de noviembre, si es que se juega.

Humberto Suazo tiene toda la ilusión de San Luis. Foto: Manuel Lema/Photosport

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¿Se juega la última fecha de la Primera B?

La ANFP espera definiciones oficiales para dar luz verde a la última fecha de la Primera B, la que sólo tiene como jugado la victoria de Curicó Unido por 4-1 ante Deportes Temuco.

En ese sentido, la plataforma HBO Max, que transmite los encuentros via streaming, ya tiene en agenda la programación de los encuentros, lo que enciende la ilusión en los hinchas.

En ese sentido, los punteros, tanco Cobreloa como San Luis de Quillota, jugarían sus respectivos partidos a las 17.30 horas de este domingo, para definir al eventual campeón.

Mira la programación de la Primera B:

DOMINGO 15 DE NOVIEMBRE