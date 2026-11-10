Los hinchas están expectantes a la última fecha de la Primera B, la que definirá el ascenso, los cupos de la liguilla, además del descenso, en algo que se estiró más de la cuenta.
Todo, por la desafiliación de San Marcos de Arica, que puede cambiar todo el panorama en la división, pero donde la ANFP ha esperado la apelación de la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina antes de jugar la última fecha.
Si bien desde la entidad del fútbol no han confirmado nada, según detalló radio ADN, fue en HBO Max, aliado de TNT Sports, donde ya publicaron la programación para este domingo 15 de noviembre, si es que se juega.
Humberto Suazo tiene toda la ilusión de San Luis. Foto: Manuel Lema/Photosport
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¿Se juega la última fecha de la Primera B?
La ANFP espera definiciones oficiales para dar luz verde a la última fecha de la Primera B, la que sólo tiene como jugado la victoria de Curicó Unido por 4-1 ante Deportes Temuco.
En ese sentido, la plataforma HBO Max, que transmite los encuentros via streaming, ya tiene en agenda la programación de los encuentros, lo que enciende la ilusión en los hinchas.
En ese sentido, los punteros, tanco Cobreloa como San Luis de Quillota, jugarían sus respectivos partidos a las 17.30 horas de este domingo, para definir al eventual campeón.
Mira la programación de la Primera B:
DOMINGO 15 DE NOVIEMBRE
- Unión San Felipe vs. Unión Española, 12:30 horas. Estadio Municipal de San Felipe.
- Santiago Wanderers vs. Deportes Copiapó, 12:30 horas. Estadio Elías Figueroa.
- Deportes Santa Cruz vs. Rangers de Talca, 12:30 horas. Estadio Joaquín Muñoz García.
- Deportes Recoleta vs. Deportes Iquique, 15:00 horas. Estadio Municipal de Recoleta.
- Magallanes vs. Deportes Antofagasta,15:00 horas. Estadio Municipal de San Bernardo.
- San Marcos de Arica vs. San Luis de Quillota, 17:30 horas. Estadio Carlos Dittborn.
- Cobreloa vs. Deportes Puerto Montt, 17:30 horas. Estadio Zorros del Desierto.