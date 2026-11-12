El referente pirata abordó el tema país que aún genera dudas con miras a la realización de la final contra O'Higgins. Duelo está programado para este sábado.

Alejandro Camargo es un chileno más hace rato y también una de las voces experimentadas en Coquimbo. Es ahí donde el volante alzó la voz con miras a la postergada final de la Copa de la Liga, ante O’Higgins.

El duelo hasta ahora sigue oficialmente programado para este sábado 14 de noviembre, a las 18.30 horas, en Santa Laura. Sin embargo, en las últimas horas se puso en duda tras el paro de camioneros, el cual se mantiene en el país.

El Pela se puso en modo Coquimbo, pero también del lado del pueblo. El jugador dijo de entrada al medio Somos los Piratas que “lo que se comenta es que se puede llegar a suspender. Bueno, ya es fuerza mayor, no podemos hacer nada nosotros”.

Camargo y el paro de camioneros

Alejandro Camargo, experimentado volante y símbolo de Coquimbo, habló del paro de camioneros que instaló la duda sobre una posible nueva suspensión de la Copa de la Liga. El pirata define el título ante O’Higgins, este sábado.

El símbolo pirata habló de la final de Copa de la Liga.

“Obviamente es gente que está reclamando algo que en definitiva es un bien para todos, que no aumente la bencina. Si se suspende, lógicamente se entiende por un lado, pero por el otro no deja de ser nuestro trabajo, que es jugar al fútbol”, explicó.

Para el Pela, otro eventual aplazamiento del duelo sería negativo para ambos equipos. Ahí apunta a que “se viene suspendiendo hace varias semanas y meses, para nosotros si llega a suspenderse, volver a planificar un partido que ya se debería haber jugado es medio tedioso”.

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Por ahora sigue todo en pie para la definición en el Estadio Santa Laura, donde se espera lleno total entre ambas fieles hincachas. Ambos equipos ya chocaron en Liga de Primera este año, con igualdad 0-0 en el norte.