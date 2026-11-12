DT del Capo de Provincia lamentó que en tres categorías de la selección lo priven de tener a sus jugadores en la definición ante Coquimbo. Felipe Faúndez es uno de ellos.

O’Higgins está a días de jugar una importante final en su historia, cuando este sábado enfrente a Coquimbo en al definición de Copa de la Liga. El duelo se jugará en el Estadio Santa Laura, este sábado a las 18.30 horas.

Lucas Bovaglio habló en conferencia de prensa del partido y fue consultado por las bajas del equipo. Pese a recuperar a Juan Leiva, Miguel Brizuela y Nicolás Garrido, la selección chilena nominó a otros nombres que no estará en Copa de la Liga.

Felipe Faúndez y José Tomás Movillo fueron llamados a la Roja adulta de Nicolás Córdova, mientras Benjamín Pérez y Joaquín Muñoz hicieron lo propia en series mejores de Chile. El caso de Faúndez pega más fuerte en el Capo, ya que en Coquimbo no fue citado Francisco Salinas, otro titular.

Bovaglio y el dilema de la selección chilena

Lucas Bovaglio reconoció que pese al orgullo de tener citados a la selección chilena, es un tema que lo complica rumbo a la final de este sábado. O’Higgins disputará el título de Copa de la Liga ante Coquimbo.

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“Lógicamente para sentimos que estamos dando una ventaja deportiva, no solo son esos dos jugadores (Faúndez y Movillo), sino también la Sub 20 (Benjamín Pérez) y Joaquín Muñoz en la Sub 17. Los usamos con mucha frecuencia, lamentablemente no podremos contar con ninguno”, explicó.

¿Se pudo hacer algo para no perder a sus jugadores rumbo a la final? El DT de O’Higgins explicó que “el club habló con las personas que tenía que hablar de la selección, se tocó el tema, es fecha FIFA y hay que respetar el reglamento”.

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“Para nosotros, tener jugadores formados en el club es de un profundo orgullo, porque no le solía pasar a O’Higgins tener jugadores de su cantera en la seleccion adulta”, cerró.