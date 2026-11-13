Hinchas de O'Higgins ardieron en redes sociales, tras dichos de su nominado al Combinado Nacional. El Capo de juega el título de la Copa de la Liga este sábado.

La final de la Copa de la Liga se jugará por fin tras una ola de suspensiones, donde Coquimbo y O’Higgins tienen todo listo para definir al campeón este sábado. El duelo se jugará a las 18.30 horas, en Santa Laura.

Es ahí donde en O’Higgins tendrán duras bajas, ya que cuatro jugadores fueron llamados a la selección chilena. Entre la Roja adulta, Sub 20 y Sub 17, los celestes llegan sin sus canteranos al duelo.

Felipe Faúndez es el caso que más duele para Lucas Bovaglio, considerando que ha sido titular todo el año. Eso sí, desde Colombia el lateral derecho desató la furia de los hinchas celestes con sus declaraciones.

La frase del seleccionado chileno que no gustó en O’Higgins



Pese a que no será titular en el amistoso ante Colombia, Felipe Faúndez dijo estar cumpliendo un sueño siendo nuevamente nominado a la selección. Eso, mientras O’Higgins se jugará el título de la Copa de la Liga este sábado, ante Coquimbo.

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“Estoy con la cabeza puesta acá. Me hubiera encantado jugar la final con el club donde crecí. Soñaba con jugar una final con mi equipo, pero mi sueño más grande es estar con la selección. Mi foco está acá y voy a dar lo mejor”, dijo el joven jugador.

La frase no cayó bien en la exigente hinchada celeste, quienes en la red social X no dejaron pasar los dichos con aires a “ninguneo”. Eso sí, Faúndez dejó en claro que sigue comprometido con el presente del Capo de Provincia.

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“Sabemos que no estamos en el mejor presente en el año. Tuvimos un buen comienzo, pero después fuimos decayendo poco a poco. Los más grandes me dicen que tengo que seguir jugando y mantener el foco”, cerró.

La furia del hincha celeste: