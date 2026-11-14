“No lo queremos”: Hinchas de Rosario Central rechazan fichaje de Arturo Vidal

Según la parcialidad canalla, el King fue ofrecido y sería una opción para el 2027 especialmente por su cercanía con Almirón y que queda libre a final de año.

Arturo Vidal se ha transformado en la gran preocupación de los hinchas de Colo Colo. El King fue fundamental en la conquista de la Liga de Primera y sumó la estrella 35 a la vitrina del Cacique.

El tema ahora es que su contrato finaliza en diciembre y la principal duda es si continuará en el club de sus amores. Aníbal Mosa ya enfatizó que tras ganar el campeonato nacional, comienzan las negociaciones para mantener al plantel.

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La prioridad es Fernado Ortiz, pero todo indica que ya está semana se podrá abrochar su renovación. Sin embargo, el otro punto importante en la lista es nada menos que el Bicampeón de América.

“Tengo contrato hasta diciembre. La próxima semana ya hablaremos y veremos lo mejor para todos. Yo quiero seguir jugando”, recalcó Vidal en la transmisión de Mega por el partido entre Chile y Colombia.

Arturo Vidal conquistó la estrella 35 en Colo Colo y ahora depende de ByN si le renueva una temporada más

La tarea no es fácil ya que se indica que Vidal es uno de los sueldos más altos. Sin embargo, el King demostró ser uno de los más regulares y líder en el equipo. En la Liga de Primera disputó 25 partidos, y todavía restan tres fechas por jugarse. Anotó tres goles, generó 18 ocasiones y concretó 2 asistencias. Además cuenta con un 87,4% de efectividad en sus pases, 174 duelos ganados y 150 balones recuperados. Además no ha sido expulsado.

Hinchas de Rosario Central descartan a Arturo Vidal: “No lo queremos”

Pero así como Arturo Vidal aún no renueva su contrato, su futuro es incierto. Con 39 años, aún se siente en condiciones para decir presente en el alto rendimiento. Es así como se indica que ya hay clubes interesados como Pachuca de México y Millonarios de Colombia.

Entre las opciones también se indica que fue ofrecido a Rosario Central, elenco que disputará la Copa Libertadores el año que viene. Lo que confirmó la cuenta Transferscanalla. La buena relación con Jorge Almirón y que además llegaría como jugador libre, lo hacen una opción más que viable.

Sin embargo, el rumor no cayó nada de bien en los hinchas que le hicieron la cruz al posible fichaje de Vidal. “Lo que necesitamos es un 9”, “En 2016 era”, “No lo queremos”, “Siempre me cayó mal”, “Está más cerca de colgar la camiseta” y “Se lo duplicó al siguiente”, fueron parte de los comentarios que se dejaron ver en la publicación.