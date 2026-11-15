Dos duelos en simultáneo definen quién caerá a la Segunda División. Los piducanos son colistas y necesitan ganar para soñar con la salvación.

Se acabó la espera. La Primera B se define en el título y el descenso, donde en la parte baja de la tabla hay tres equipos luchando por evitar irse a la Segunda División: Rangers, Unión San Felipe y Deportes Santa Cruz.

Este domingo se enfrentan el equipo de la región de O’Higgins con los piducanos, en duelo directo por evitar el Fantasma de la C. Por su parte, el Uní Uní depende de sí mismo, ya que si le gana a Unión Española zafará totalmente del descenso.

Deportes Santa Cruz lleva tres puntos a Rangers y lo recibe en el Joaquín Muñoz García. Por su parte, San Felipe está dos unidades arriba del colista, por lo que el piducano debe ganar sí o sí para soñar con la salvación.

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