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Primera B

Santa Cruz vs Rangers y San Felipe vs Unión Española definen el descenso en Primera B: minuto a minuto EN VIVO

Dos duelos en simultáneo definen quién caerá a la Segunda División. Los piducanos son colistas y necesitan ganar para soñar con la salvación.

Por Nelson Martinez

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Definición de infarto en la Primera B.
© Santa Cruz / San FelipeDefinición de infarto en la Primera B.

Se acabó la espera. La Primera B se define en el título y el descenso, donde en la parte baja de la tabla hay tres equipos luchando por evitar irse a la Segunda División: Rangers, Unión San Felipe y Deportes Santa Cruz.

Este domingo se enfrentan el equipo de la región de O’Higgins con los piducanos, en duelo directo por evitar el Fantasma de la C. Por su parte, el Uní Uní depende de sí mismo, ya que si le gana a Unión Española zafará totalmente del descenso.

Deportes Santa Cruz lleva tres puntos a Rangers y lo recibe en el Joaquín Muñoz García. Por su parte, San Felipe está dos unidades arriba del colista, por lo que el piducano debe ganar sí o sí para soñar con la salvación.

Tabla en vivo:

Minuto a minuto:

5' | DE IDA Y VUELTA EN SANTA CRUZ

Si bien Rangers está obligado a ganar, el local no espera y también ataca.

Deportes Santa Cruz 0-0 Rangers

Unión San Felipe 0-0 Unión Española

¡COMIENZAN LOS PARTIDOS!

Se define el descenso en la Primera B:

Deportes Santa Cruz 0-0 Rangers

Unión San Felipe 0-0 Unión Española

EQUIPOS A LA CANCHA

Todo listo en el Joaquín Muñoz García y el Municipal de San Felipe para definir el descenso.

AMBIENTAZO EN LA PREVIA

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EN SAN FELIPE LA TIENEN CLARA

Esteban Carvajal, DT, albirrojo, dijo en la previa que "llegamos bien estas semanas. Unión Española es un rival súper difícil, con posibilidad de ir a liguilla y depende de nosotros. Con un buen resultado libramos de todo".

IVO BASAY: EL TODO O NADA

"Es un partido duro y son situaciones que no se dan seguido donde debes definir solo ganando. Es especial, hay que llegar concentrados y así poder definir esta permanencia, que ha sido tan complicada", dijo el DT de Rangers.

DALCIO AVISA EN SANTA CRUZ

"Lo emocional tiene trascendencia pero el equipo, que en las últimas fechas ganó confianza con resultados positivos y esperemos ese crecimiento se pueda plasmar hoy", dijo el DT unionista, previo al duelo.

LOS ELEGIDOS POR IVO BASAY

Estos son los rangerinos que saldrán a buscar la salvación:

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FORMACIÓN DE SANTA CRUZ

Este es el XI unionista para recibir a Rangers:

SAN FELIPE RESPIRA OPTIMISMO EN SU CASA

El Uní Uní depende de sí mismo para salvarse. Solo debe ganarle a Unión Española, que debe golear para ir a la liguilla del ascenso.

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EL PIDUCANO YA PISA EL CÉSPED DE SANTA CRUZ

Tras emotiva arnega en Talca, Rangers ya está en la región de O'Higgins.

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ASÍ FUE EL ÚLTIMO DUELO ENTRE RANGERS Y SANTA CRUZ

Con tres puntos que pueden valer una salvación, los unionistas ganaron en la última fecha de la primera rueda.

BIENVENIDOS A LA DEFINICIÓN DEL DESCENSO

Comienza el minuto a minuto de la definición para evitar caer a Segunda División. Rangers llega como colista, mientras Santa Cruz y San Felipe respiran algo más tranquilos en Primera B.

Definición de infarto en la Primera B.

Definición de infarto en la Primera B.

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