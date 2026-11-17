El presidente del elenco talquino aseguró que acudirán al organismo internacional para revertir la decisión de la ANFP.

La última fecha de la fase regular de la Primera B trajo muchas emociones, donde la pelea por la permanencia dejó a Rangers como el gran perjudicado, ya que cayó a Segunda División.

El cuadro talquino empató con Deportes Santa Cruz 0-0 y ese resultado lo sentenció, ya que necesitaba ganar para condenar a Unión San Felipe, situación que no se produjo.

El elenco rojinegro intentó salvarse del descenso de forma administrativa, sin embargo, la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP revirtió la medida de la Primera Sala y no desafiliaron a San Marcos de Arica. No obstante, Rangers agotará todas las instancias e irá al TAS.

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Rangers va al TAS para buscar la desafiliación de San Marcos y salvarse del descenso

El presidente de Rangers de Talca, Felipe Muñoz, confirmó que acudirán al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS por su sigla en inglés), para intentar buscar el descenso por secretaría de San Marcos y así salvar a su club.

“Sí, Rangers irá al TAS, el directorio del club tomó esa decisión ayer (lunes). Estamos convencidos que no tenemos otra alternativa ya que es nuestra obligación defender desde todo ámbito los derechos de Rangers”, dijo el empresario.

Rangers busca salvarse del descenso. Foto: Jose Robles/Photosport

“El veredicto de la Segunda Sala nos genera una profunda desconfianza, ya que la Primera Sala, siete integrantes coincidieron en que San Marcos de Arica incumplió estatutariamente, y además, presentó documentación falsa, seis de ellos dijeron que había que desafiliarlo y el séptimo que había que descenderlo. Sin embargo, la Segunda Sala deja sin efecto esa sanción y aplica una sanción de 2 mil UF haciendo mención solo a los incumplimientos estatutarios, no hace mención a la falsificación de documentos”, agregó.

Para finalizar, Felipe Muñoz indicó que “ha pasado prácticamente una semana desde que se entregó el veredicto y Rangers todavía no conoce la sentencia, para nosotros, esa demora, nos da la impresión que están tratando de encontrarle una explicación jurídica a una decisión que a mi juicio es muy difícil de sostener con el reglamento en la mano”.

Rangers busca quedarse de cualquier manera en Primera B y acudirá al TAS para no caer a Segunda División y así condenar a San Marcos de Arica.

En síntesis

Rangers de Talca descendió a Segunda División tras empatar 0-0 frente a Deportes Santa Cruz.

descendió a tras empatar frente a Deportes Santa Cruz. El presidente Felipe Muñoz confirmó que el club acudirá al TAS para evitar el descenso.

confirmó que el club acudirá al para evitar el descenso. La Segunda Sala de la ANFP sancionó a San Marcos de Arica con 2 mil UF.