El clásico de la Región del Maule se jugó en redes sociales luego que Rangers perdiera la categoría en la Primera B.

Hoy lunes 16 de noviembre de 2026 y fue un amanecer tristísimos en Talca. Con 124 años de historia Rangers por primera vez tendrá que jugar en la tercera categoría del fútbol chileno al descender en la B.

Tras empatar 0-0 ante Deportes Santa Cruz el cuadro piducano firmó una de las peores temporadas de toda su vida, lo que obliga a replantear varias cosas en el club pensando en la operación retorno.

Obviamente que además de dolor lo que hay también son burlas, en especial de los rivales más acérrimos de Rangers. Muestra de ellos se vio en redes sociales, donde Curicó Unido, contrincante piducano en el llamado “Clásico del Maule”, se mandó una cruel broma tras el descenso.

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La burla de Curicó contra Rangers en redes sociales

Fue en Instagram donde el cuadro curicano publicó una imagen festejando un triunfo sobre Rangers con el mensaje “se acabó. Así es, luego de una larga espera hoy se fue y terminó la fase regular de la Liga de Ascenso Caixun 2026. Felicitamos a Cobreloa y San Luis, los mejores de la temporada que jugarán una gran final del campeonato, buscando al primer ascendido a la máxima división nacional”.

“Dejamos con ustedes algunas postales de lo que fue este torneo. Un abrazo curicanos y nos vemos el próximo año en una nueva versión de la Liga de Ascenso. Más que nunca, gracias a nuestra hinchada, que bien sabe que… Somos el Más Grande del Maule!!!”, agregaron.

El mensaje que Curicó Unido tuvo que borrar tras el descenso de Rangers.

Por si fuera poco, este mensaje fue acompañado por la canción Te Vas de Américo, en un claro palito al rival de toda la vida. Sin embargo, momentos después desde el mismo club decidieron borrar el mensaje.

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En síntesis