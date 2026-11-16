El portero de 46 años descendió con el rojinegro y recalcó que está dispuesto a luchar por el retorno a la categoría.

Rangers de Talca enfrenta su momento más delicado en 124 años de historia. El elenco rojinegro igualó con Deportes Santa Cruz y condenó su descenso de la Primera B.

Tras la finalización de la fecha 30, el elenco de la región del Maule terminó como último de la tabla y con solo 22 unidades. Por lo que ahora tendrá que disputar la Segunda División.

ver también Ivo Basay no descarta liderar la operación retorno en Rangers luego del descenso: “Quiero mucho a este club”

Situación que golpeó en el plantel rojinegro, que pese a tener un penal a su favor ante Santa Cruz, no pudo salir del cero. Por lo mismo, uno de los referentes del plantel puso el pecho a las balas y lamentó lo ocurrido.

“Todos estamos muy dolidos. Pedimos disculpas a la gente. Sabemos que no alcanza y que están furiosos con nosotros”, lanzó Cristian Campestrini tras el pitazo final en el Estadio Joaquín Muñoz.

El drama de Campestrini: De ganar el ascenso a perder la categoría

Cristian Campestrini se transformó en uno de los líderes del equipo. Con Fabián Cerda lucharon por el puesto de titular y entregaron firmeza en un puesto clave.

En el caso del portero está temporada fue una montaña rusa de emociones. Hace un año logró el ascenso de Universidad de Concepción a la Liga de Primera. Luego llegó a Rangers y logró el récord del portero más longevo en actividad.

Sin embargo, se llevó la gran pena de no poder salvar a Rangers. Por lo mismo recalcó, que a pesar de tener 46 primaveras en el cuerpo, sigue con la convicción de lograr su revancha.

“Pedimos perdón por lo que estamos viviendo. Yo no terminé mi carrera. Ojalá poder seguir en Rangers el próximo año y tener nuestra revancha. Es el fútbol. Te quita y te saca. Estamos destrozados. Hoy no se puede hacer un análisis con está tristeza. Tenemos que aguantar lo que viene”, recalcó.