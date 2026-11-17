Eduardo Álamos alzó la voz como nuevo mandamás de la concesionaria y recalcó que se respetarán los valores del Romático Viajero.

Universidad de Chile enfrenta un nuevo comenzar en la antesala de la celebración de los 100 años. Esto debido a que en Azul Azul se eligió a Eduardo Álamos como el nuevo Presidente y encargado de comandar la concesionaria.

El ingeniero comercial egresado desde la Universidad Católica es el octavo presidente que tiene Azul Azul. Pero ahora su llegada se hace en un momento clave del club y para olvidar la gestión anterior.

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Lo que hasta el día de hoy tiene a Michael Clark entre las rejas, mientras se investiga el caso Sartor. Por lo mismo, Álamos se desmarcó de inmediato de la gestión anterior.

“Yo creo que el Señor Clark no sabía dónde estaba llegando. La U es una institución demasiado grande. Mueve la fibra a muchas personas que viven de esto día a día”, recalcó en conversación con Los Tenores de Radio ADN.

El cambio radical de la U con Eduardo Álamos

El ingeniero además fue lapidario al comentar los errores que tuvo Michael Clark y que terminaron afectando a Universidad de Chile dentro y fuera de la cancha.

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“(Michael Clark) Pensó que era un negocio más y la U no se puede ver como un negocio más”, recalcó. Por lo mismo, mandó un potente mensaje a los hinchas donde juramentó que las cosas cambiarán para volver a llevar al Romántico Viajero al lugar que se merece.

“Es una institución que va a cumplir 100 años y representa los valores de la casa de Bello. Eso claramente no se respetó y se llevó al plano de empresa tradicional. Créame que en nuestra administración no va a pasar”, sentenció.