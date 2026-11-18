Sergio Superman Vargas se lanzó con todo contra el ex mandamás y puso todas las fichas en la nueva gestión al mando de Azul Azul.

Universidad de Chile renueva los ánimos de cara a los 100 años del club. Está semana se confirmó la llegada de Eduardo Álamos a la presidencia de Azul Azul.

El ingenio comercial asume el mando de la concesionaria y con el objetivo de llevar al Romántico Viajero al lugar que se merece. Camino que se marcó desde la llegada de Álamos.

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Es que de inmediato se desmarcó del mandato que realizó Michael Clark. “Él pensó que era un negocio más y la U no se puede ver como un negocio”, enfatizó Álamos.

Postura que también ha recibido apoyo desde los históricos de Universidad de Chile. Así lo confesó Sergio Vargas que dejó en claro que lo realizado por Clark solo causó daño al Bulla.

El histórico portero abordó lo que fue su paso por Azul Azul y las extrañas situaciones que tuvo que abordar. “Cuando llegamos con Rodrigo en 2019, lo poco que pudimos hacer trajimos tres jugadores. Para el 2020 nos dijeron que se rebajaba el presupuesto. Conseguimos seis jugadores y terminamos terceros. Ya fuera del directorio fui atando cabos y se me aclaro la película. En el momento uno no se daba cuenta, pero después se confirmó lo que sospechaba”, advirtió el Superman en “El Show de Prensafútbol”.

El mayor deseo de Superman Vargas: “Que se limpie la U”

Pero Sergio Vargas también tuvo espacio para repasar lo que realizó Michael Clark y catalogó su “legado” en la U como uno de los peores de la historia.

“Esta debe ser la dirigencia más corrupta y el periodo más oscuro de la U, con un ex Presidente preso. Con unos directores deslegitimados… hay varias cosas para que uno mire con optimismo el futuro”, señaló.

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Por lo que ahora con la llegada de Eduardo Álamos, los ánimos cambian en Universidad de Chile. Incluso el Superman confía en que vuelva a pelear en lo más alto de la tabla como siempre tuvo que ser.

“Lo que espero es que se limpie la U. Que todo lo que venga, sepamos quienes son los dueños de la U. Que sea gente transparente y quiera lo mejor deportivamente”, sentenció.