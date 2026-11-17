El ídolo de los azules asegura que lo conoce y le marca el camino para recuperar la identidad perdida todo este tiempo.

Eduardo Álamos fue nombrado el nuevo presidente de la concesionaria Azul Azul, que deberá ver el recorrer de Universidad de Chile, al menos, hasta el mes de abril cuando se concrete la venta de acciones del grupo Sartor.

En ese sentido, uno de los máximos ídolos de los azules salió a darle todo el respaldo en este nuevo proceso, donde deja en claro que es hincha de la U y ue está capacitado.

Así lo detalló Sergio Vargas quien, en radio ADN, explicó la forma de ser de Álamos que lo puede llevar a realizar un gran trabajo, que es lo que esperan los hinchas bullangueros.

“Lo pude conocer y pude trabajar un tiempo con él cuando integramos el directorio en el año 2019. Yo de él tengo la mejor opinión, en todo sentido, creo que le va a hacer muy bien a la U en este momento, que viene de un periodo oscuro en lo dirigencial. Se necesita gente honesta, transparente, con capacidad de gestión y que conozca el club”, comentó.

Sergio Vargas trabajó en la secretaría deportiva de Azul Azul.

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Vargas pide recuperar la mística de la U

Cuando Sergio Vargas llegó en 2019 a trabajar en la gerencia deportiva de Universidad de Chile asegura que se encontró “una falta de identidad y la frialdad que había en el club”, lo que espera pueda cambiar, porque “se ha ido perdiendo esencia, mística y pertenencia”

“Lo conocí a Eduardo y a su papá, y es azul hasta la médula; es más azul que los azules. Me parece que además de ser un profesional muy capacitado, es una persona muy honesta y leal. Me atrevo a decirlo, porque ya a esta altura de mi vida me he topado con tantas sorpresas de gente que parecía buena y no lo era, y de gente que decía ser hincha de la U y no lo era”, destacó.

“Coherencia, equilibrio, transparencia, trabajo, conocimiento y capacidad. Yo estoy seguro que él sabe hacia dónde ir. Administradores hay muchos, gente que ha manejado empresas y que ve números, hay muchísimos, pero que además tenga el espíritu azul que tiene Eduardo, eso es lo que necesita hoy la U”, finaliza.

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