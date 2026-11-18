Eduardo Álamos prometió bajar los precios de entradas y abonos para 2027, donde hay un piso que los hinchas comienzan a exigir.

Universidad de Chile presentó esta semana a su nuevo presidente, quien liderará la concesionaria Azul Azul tras la salida de Cecilia Pérez y todos los directores del bloque Sartor.

En ese sentido, Eduardo Álamos ya marcó la ruta que quiere seguir, acompañado de la Casa de Estudios de la Universidad, pero también con los hinchas con una promesa que retumbó fuerte en el CDA.

Esto, porque el mandamás prometió que la primera medida que le presentará al directorio será bajar las entradas y los abonos para 2027, algo que venían exigiendo los hinchas hace rato.

Los hinchas buscan un alivio para el bolsillo. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

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Los precios de la galería de la U

Universidad de Chile tuvo una importante alza en el precio de las entradas para la temporada 2026, pese a no competir en torneo internacional, ya que fue eliminada en la primera ronda de la Copa Sudamericana en manos de Palestino y porque estaban castigados para recibir hinchas.

Los hinchas han debido desembolsar 15 mil pesos para cada partido en la galería para los duelos que han sido locales, incluso en el Superclásico ante Colo Colo en el Estadio Nacional.

Uno de los precios más altos en el fútbol chileno, pese que de visita los azules han pagado números más caros, teniendo en cuenta que muchos clubes suben los costos cuando enfrentan a los grandes.

El abono también tuvo un importante incremento, donde, por ejemplo, el inscribirse para galería tuvo un valor de $199.500, mientras que la renovación tuvo un costo de $177.000.

Este precio incluyó la primera rueda de la Copa Chile, pero dejó de lado la Copa de La Liga, pese a que se hizo una promoción donde los hinchas tuvieron que pagar sus tickets.

En ese sentido, esta es la base que tendrá que analizar Eduardo Álamos junto a su directorio, de manera de poder cumplir con esta medida para poder llenar todos los partidos en condición de local.

Los valores de los abonos 2026: