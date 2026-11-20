Lautaro de Buin prepara un homenaje a sus recientes campeones, y el Bicampeón de América será el invitado estelar de la jornada.

Lautaro de Buin se transformó en la gran revelación de la Tercera División A y en uno de los campeones del fútbol chileno este 2026. Los Toquis del Maipo llegaron hasta la definición del segundo ascenso y ante Malleco Unido sacaron chapa de grandes para quedarse con el pasaje a la siguiente categoría.

Con solitaria anotación de Benjamín Gómez y el partidazo de Jorge Pizarro que hasta tapó un penal para mantener en cero el arco ante Malleco, el cuadro fundado en 1923 logró el ascenso a la Segunda División.

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Por lo mismo, el elenco oriundo de Buin decidió realizar un evento especial este domingo 22 de noviembre para celebrar con su gente. Pero esto además contará con una particular participación. Al evento se confirmó la presencia de nada menos que Mauricio Isla.

Mauricio Isla vuelve para partido homenaje en Buin

El lateral Bicampeón de América colgó los botines a principios de septiembre tras su último paso por Colo Colo. Lo que Mauricio Isla expresó a través de una emotiva carta.

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“Gracias a quienes me ayudaron a crecer, me acompañaron lejos de Chile, me levantaron en los momentos difíciles y confiaron en mí. Gracias a todos los chilenos que celebraron mis alegrías, especialmente aquel gol frente a Uruguay”, indicó el Huaso en sus redes sociales.

Pero las ganas por jugar nunca se fueron para Isla, y siguen más vigentes que nunca. Por lo mismo, se indica que participara en el encuentro de este domingo a las 12:00 horas en el Estadio Lautaro de Buin. “El histórico seleccionado nacional regresa a su comuna, con su gente”, recalca el anuncio.

Incluso para no ponerse tímido, hasta se espera que su pareja Emily Matut también lo acompañe para celebrar el importante ascenso del club. Además para que nadie se pierda la importante cita, desde Lautaro de Buin se detalló que el valor de los tickets será solo de tres mil pesos y que los menores de 12 años no pagan entrada.