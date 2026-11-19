La decisión parece estar tomada y suena aún más fuerte la chance de que el Ingeniero se haga cargo de la selección chilena.

Todo apunta a que el interinato eterno de Nicolás Córdova en la selección chilena está llegando a su fin, porque en la Federación de Fútbol de Chile están en la búsqueda de un nuevo director técnico.

La Roja jugó el pasado martes un amistoso ante su similar de Colombia en el Monumental, donde el equipo nacional mostró muy poco y quedó en evidencia, una vez más, la falta de un cuerpo técnico capacitado.

El encargado de negociar con el futuro estratega es el gerente de selecciones, Felipe Correa, quien sostiene conversaciones con los candidatos para la banca chilena, según reveló el todavía timonel de la FFCh, Pablo Milad.

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La Federación busca convencer a Manuel Pellegrini con un preacuerdo

El gran deseo del medio futbolístico chileno es que Manuel Pellegrini de una vez por todas se ponga el buzo de la Selección, y lidere el proceso de cara al Mundial 2030.

El periodista de DSports Marco Escobar dio una información sobre los coqueteos con el Ingeniero, ya que afirma que en febrero próximo le ofrecerán un precontrato para que se haga cargo de la Roja.

Manuel Pellegrini es el gran deseo de la Roja. Foto: REUTERS/Marcelo Del Pozo

“La Federación le ofrecerá un preacuerdo para que recién asuma a mitad del próximo año, porque tiene contrato vigente con Betis y recién en junio termina su vínculo con el elenco español”, sostuvo el citado reportero.

El nombre de Manuel Pellegrini es el que más suena para hacerse cargo de la selección chilena, a la que le urge un líder con la capacitad del entrenador de Real Betis, quien termina su vínculo con el equipo sevillano en junio próximo.