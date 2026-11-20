El formador del portero asegura que más allá del trabajo de cancha, lo tendría en un cargo importante para iniciar el nuevo proceso.

La idea de que Manuel Pellegrini tome la selección chilena nuevamente toma fuerza, donde incluso se ha llegado a decir que Claudio Bravo puede ser su mano derecha en la Roja.

Algo que, cercanos al jugador, ven como una forma de trascender para el portero en un nuevo proceso del equipo de todos, además como un respaldo clave para el entrenador.

Así también lo analizó Julio Rodríguez, quien es formador de Bravo en conversación con Redgol: “Me parece super buena, ojala Claudio pudiera hacer algo para que finalmente Manuel Pellegrini llegue a dirigir a la selección chilena”.

Claudio Bravo es cercano a Pellegrini. Foto: Andres Pina/Photosport

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El rol que puede ocupar Claudio Bravo en la Roja

Julio Rodríguez asegura que la figura de Claudio Bravo puede ser muy importante para un nuevo proceso de la selección chilena, más si es con Manuel Pellegrini a la cabeza.

“Claudio tiene mucha confianza con él, aparte Pellegrini lo debe tener muy considerado. Entonces se unen fuerzas y eso es bueno”, destaca Rodríguez como una idea.

Eso sí, advierte con el rol que podría tener en la Roja: “Yo creo que Claudio, me da la impresión que no creo que se interese mucho con preparar arqueros, más bien sería, si es que viene Pellegrini, sería un asesor estratégico, no sé si su ayudante, o gerente de selecciones algo, así me imagino”.

“Sería algo importante. Porque él, aparte, se lo merece por todo lo que consiguió en el fútbol mundial, entonces me imagino que Pellegrini, si se unen, podrían traerlo a Chile, yo creo que lo quiere como un gerente o asesor importante no tan solo en la selección”, finaliza.