El ex entrenador de las selecciones chilenas juveniles es muy cercano al Ingeniero y contó que aún no existe claridad sobre su futuro.

La selección chilena sigue sin entrenador y este martes Nicolás Córdova dirigió, supuestamente, por última vez al equipo nacional en el empate 0-0 ante Colombia en el Monumental.

Desde que el flojo Ricardo Gareca dejó la banca de la Roja está sonando fuerte la opción de Manuel Pellegrini, sin embargo, el Ingeniero tiene contrato vigente con Real Betis hasta mediados de 2027.

El periodista de DSports Marco Escobar actualizó la información sobre Pellegrini, ya que aseguró que en febrero próximo la Federación de Fútbol de Chile le ofrecerá un “preacuerdo” al estratega, para que asuma la cabina técnica nacional una vez termine su vínculo con el cuadro español.

ver también “Preacuerdo”: cuentan la fórmula de la Federación para fichar a Manuel Pellegrini para la Roja

Héctor Pinto habla de la opción de Manuel Pellegrini en la Roja

El núcleo de amigos de Manuel Pellegrini es muy acotado, y uno de los que pertenece a él es Héctor Pinto, quien conversó con RedGol y señaló que por ahora no hay ningún “preacuerdo” con el entrenador.

“Manuel no tiene ninguna propuesta todavía. Ese tipo de información no es real, que yo sepa, por lo menos. La última vez que hablé con él, dijo que ha habido conversaciones, pero nada definitivo. Manuel no va a hacer nada hasta que sepa bien quiénes van a ser los representantes de la directiva”, dijo el ex DT de las selecciones juveniles chilenas.

Héctor Pinto aclaró la opción de Pellegrini en la Roja. Foto: Andres Pina/Photosport

Además, Héctor Pinto señaló que Pellegrini está 100% concentrado en sus desafíos con Real Betis, donde aparte de competir en La Liga, está luchando en la Champions League.

“Yo creo que él está muy enfocado en la Champions y en el campeonato. Ese es el objetivo número uno que tiene Manuel. Si en algún momento pudiera haber algo y el Betis se demora en plantearle una oferta, podría ser; pero que tenga cosas firmadas o acordadas, creo que es simplemente cuestión de campaña”, agregó.

“La verdad es que no sé más allá. Cuando hablo con él, Manuel está realmente muy enfocado en su torneo. Quiere que le vaya bien, terminar lo mejor posible ahí, y después veremos”, cerró Héctor Pinto.

En síntesis

Héctor Pinto desmintió que Manuel Pellegrini tenga un preacuerdo para dirigir a la selección chilena .

desmintió que tenga un preacuerdo para dirigir a la . Manuel Pellegrini tiene contrato vigente con el Real Betis hasta mediados de 2027 .

tiene contrato vigente con el hasta mediados de . Nicolás Córdova dirigió el empate 0-0 de Chile ante Colombia en el estadio Monumental.