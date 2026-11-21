El equipo de Pellegrini visita al Sevilla de Gabriel Suazo por el derbi andaluz.

Este fin de semana tendremos una nueva edición del clásico entre Sevilla y Real Betis.Manuel Pellegrini y Gabriel Suazo protagonizarán un duelo de chilenos por una nueva fecha de La Liga.

El Sevilla de Suazo llega tras empatar sin goles ante Alavés y caer frente al Getafe. Por su parte, el Betis de Pellegrini atraviesa un mejor momento, con dos victorias consecutivas.

Los partidos de LaLiga también se pueden apostar en JugaBet. En Sevilla vs. Real Betis las cuotas son 3.14 triunfo local, 3.35 el empate y 2.47 el triunfo visitante. Si apuestas $10.000 al Sevilla ganas $31.400 pesos.

Manuel Pellegrini enfrentará un nuevo derbi con el Betis ante Sevilla.

Sevilla vs. Betis: horario y dónde ver EN VIVO

El derbi andaluz entre Sevilla y Betis, será este sábado 21 de noviembre, desde las 14:30 horas de Chile , en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

El partido será transmitido en Chile por televisión a través de la señal de DSports 2 (612/1612) y mediante la plataforma de DGO , Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN.

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Posibles formaciones de Sevilla y Real Betis

Sevilla: Vlachodimos; Juan Iglesias, Arouna Sangante, Kike Salas, Gabriel Suazo; Lucien Agoumé, Youssouf Fofana; Félix Correia, Isaac Romero, Chidera Ejuke; Lucas Stassin.

Real Betis: Álvaro Valles; Héctor Bellerín, Marc Bartra, Natan, Fran García; Marc Roca, Pablo Fornals, Isco; Antony, Troy Parrott y Ez Abde.

En resumen…