El chileno fue titular y tuvo una de las opciones más claras del Elche, que cayó 1-0 ante Valencia por La Liga.

Lucas Cepeda estuvo cerca de marcar en el duelo entre Elche y Valencia, pero el remate terminó en el travesaño. El delantero chileno fue titular en la fecha 11 de La Liga y protagonizó una de las ocasiones más peligrosas de su equipo.

El seleccionado nacional recibió por la banda derecha, encaró hacia el área y sacó un potente derechazo que terminó impactando en el palo cuando buscaba abrir el marcador.

Elche visitará al Betis de Manuel Pellegrini en la próxima fecha de La Liga.

El gol de Valencia llegó tras la salida de Cepeda

El chileno permaneció en cancha hasta el minuto 68, cuando fue reemplazado por Abiel Osorio. Apenas un minuto después, Valencia encontró el único gol del partido mediante Umar Sadiq, quien marcó a los 69′.

De esta manera, Elche terminó cayendo por 1-0 y dejó escapar puntos importantes en su lucha por alejarse de la zona baja de la clasificación.

Con este resultado, el equipo de Cepeda se mantiene con 10 puntos en el decimoséptimo puesto, mientras que Valencia alcanzó las nueve unidades y quedó penúltimo.

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Duelo de chilenos en La Liga

En la próxima jornada, Cepeda tendrá un desafío especial: Elche visitará al Real Betis, equipo dirigido por Manuel Pellegrini. Valencia, por su parte, deberá enfrentar al Real Madrid en el estadio Mestalla.

En resumen