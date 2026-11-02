Pronósticos Atlético de Madrid vs Bayern Múnich: los Bávaros defienden su invicto en el Metropolitano

Los mejores pronósticos para Atlético de Madrid vs Bayern Múnich por la Champions League. Conoce las cuotas, alineaciones y dónde apostar en este partidazo.

Los pronósticos de Atlético de Madrid vs Bayern Múnich están listos para la jornada 4 de la Champions League 2026/27. El partido se juega el martes 3 de noviembre a las 17:00 horas en el Estadio Metropolitano.

Ambos equipos necesitan puntos urgentes para escalar posiciones. Aquí tienes los mejores pronósticos deportivos para apostar en Champions League.

Nuestros picks Pronósticos: Atlético de Madrid vs Bayern Múnich Cuotas ofrecidas por 1xbet Pronóstico RESULTADO DEL PARTIDO: EMPATE Ambos equipos llegan con una victoria y un empate en sus últimos tres partidos de Champions. El Atlético se hace fuerte en casa, mientras que las bajas del Bayern pueden equilibrar el encuentro. Además, su último cruce en Madrid terminó igualado. 1xbet 3.90 Pronóstico ANOTARÁ UN GOL EN CUALQUIER MOMENTO: HARRY KANE Harry Kane suma cuatro goles en esta Champions League y llega descansado tras no disputar la copa. Ante las numerosas bajas ofensivas del Bayern, el delantero inglés tendrá una responsabilidad importante en el ataque visitante. 1xbet 1.83 Todas estas cuotas son cortesía de 1xbet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Puntos clave para el partido de Atlético de Madrid vs Bayern Múnich

Atlético de Madrid suma 9 partidos invicto y no ha perdido en su casa esta temporada.

suma 9 partidos invicto y no ha perdido en su casa esta temporada. Bayern Múnich promedia 3.71 goles esperados (xG) por partido.

promedia 3.71 goles esperados (xG) por partido. El Gigante de Baviera anotó al menos dos goles en 10 duelos seguidos.

Cuotas 1X2 Cuotas: Atlético de Madrid vs Bayern Múnich Cuotas ofrecidas por 1xBet Atlético de Madrid 2.60 1xBet Empate 3.90 1xBet Bayern Múnich 2.55 1xBet Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Análisis y estado de forma: Atlético de Madrid vs Bayern Múnich

El equipo de Diego Simeone llega sólido en defensa, recibiendo un gol en cinco partidos. Urgen victorias europeas tras sumar cuatro puntos. Su localía será vital.

Los Bávaros lideran la Bundesliga con una ofensiva temible, aunque sufren bajas por lesión. Han encajado goles en siete partidos seguidos, revelando espacios atrás.

Nuestra apuesta segura: Empate

Ambos clubes muestran irregularidad europea, logrando una victoria cada uno. El local es fuerte en el Metropolitano, mientras las bajas visitantes equilibran la balanza.

Considerando que su último cruce en Madrid terminó igualado, esta cuota tiene sentido. Es ideal para buscar valor en los pronósticos deportivos.

Apuesta 1 | Resultado del partido: Empate – 3.90 en 1xbet

Apuesta de valor: Harry Kane anota

Harry Kane brilla con cuatro goles en esta Champions League y recientemente ganó el Balón de Oro. Ante las lesiones en el equipo, la responsabilidad goleadora recae aún más en él.

Además, si marca un gol conseguirá igualar el récord de Cristiano Ronaldo de 2018: 11 partidos seguidos anotando en la competencia.

Apuesta 2 | Anotará un gol en cualquier momento: Harry Kane – 1.83 en 1xbet

Alineaciones probables en Atlético de Madrid vs Bayern Múnich

Atlético de Madrid : Oblak, Grimaldo, Hancko, Romero, Pubill, Baena, Barrios, Llorente, Simeone, Lee, Álvarez.

: Oblak, Grimaldo, Hancko, Romero, Pubill, Baena, Barrios, Llorente, Simeone, Lee, Álvarez. Bayern Múnich: Urbig, Brown, Kim, Upamecano, Laimer, Pavlovic, Kimmich, Davies, Karl, Stanisic, Kane.

Preguntas frecuentes sobre el pronóstico de Atlético de Madrid vs Bayern Múnich

¿Quién es el favorito en el pronóstico de Atlético de Madrid vs Bayern?

No hay favorito claro; las cuotas están igualadas.

¿A qué hora y dónde ver el partido?

En el Estadio Metropolitano el 03.11.2026 a las 17:00 horas (hora de Chile).

¿Cuál es la mejor cuota para apostar en este partido?

El empate a cuota 3.90 ofrece gran valor.

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