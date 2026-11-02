Pronósticos Deportes Concepción vs Palestino: los Árabes quieren trepar a la cuarta posición del Campeonato Nacional

Pronósticos: Deportes Concepción vs Palestino
Deportes Concepción y Palestino cerrarán la fecha 26 de la Liga de Primera este lunes 2 de noviembre, cuando se enfrenten desde las 20:30 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo.
Ambos equipos atraviesan rachas negativas. Los Lilas marchan undécimos con 32 puntos, a nueve unidades de la zona de descenso y a cinco de los puestos de clasificación a copas internacionales. Sin embargo, acumulan cuatro partidos sin conocer la victoria. Los Árabes, por su parte, ocupan el quinto lugar con 38 unidades y se mantienen en zona de clasificación a la Copa Sudamericana, aunque llevan tres encuentros sin ganar.
En la previa de este compromiso, nuestro especialista presenta los tres mejores pronósticos para Deportes Concepción vs. Palestino, que puedes considerar antes de realizar tus apuestas.
Concepción y Palestino buscarán los tres puntos
En los últimos tres partidos de Deportes Concepción en el Campeonato Nacional, ambos equipos lograron marcar.
Palestino presenta una tendencia similar: en sus cuatro encuentros más recientes en el torneo, también anotaron los dos equipos.
Además, dos de los últimos tres enfrentamientos entre ambos terminaron con goles en ambas porterías.
Ambos equipos anotarán: Si – 1.67 en 1xbet
Los Lilas son candidatos a marcar primero
Los Lilas anotaron el primer gol del encuentro en siete de sus 13 presentaciones como locales en la Liga de Primera.
Los Árabes, en cambio, están entre los cinco equipos que más veces comenzaron perdiendo como visitantes: estuvieron en desventaja en el marcador en siete de sus 12 encuentros fuera de casa.
Deportes Concepción anotará el primer gol: Si – 1.95 en 1xbet
Los Árabes no han sido eficaces en los primeros tiempos recientes
En cinco de sus últimos seis partidos en el certamen, el Tino no consiguió marcar durante los primeros 45 minutos.
Además, acumula cinco primeros tiempos consecutivos sin anotar en condición de visitante.
Total de goles de Palestino en la primera mitad: Menos de 0.5 – 1.73 en 1xbet
Cuotas: Deportes Concepción vs Palestino
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Historial de Deportes Concepción vs Palestino: últimos partidos
- Palestino 0-1 Deportes Concepción (Campeonato Nacional 2026)
- Palestino 4-4 Deportes Concepción (Copa Chile 2025)
- Deportes Concepción 3-2 Palestino (Copa Chile 2025)
- Deportes Concepción 0-4 Palestino (Copa Chile 2021)
- Palestino 4-0 Deportes Concepción (Copa Chile 2021)