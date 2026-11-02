Pronósticos Deportes Concepción vs Palestino: los Árabes quieren trepar a la cuarta posición del Campeonato Nacional

RedGol te entrega los mejores pronósticos para apostar en Deportes Concepción vs Palestino, por la fecha 26 del Campeonato Nacional.

Nuestros picks Pronósticos: Deportes Concepción vs Palestino Cuotas ofrecidas por 1xBet Pronóstico AMBOS EQUIPOS ANOTARÁN: SÍ Los dos equipos marcaron en los últimos tres partidos de Deportes Concepción y en las cuatro presentaciones más recientes de Palestino. Además, ocurrió en dos de los últimos tres duelos directos. 1xBet 1.67 Pronóstico DEPORTES CONCEPCIÓN ANOTARÁ EL PRIMER GOL: SÍ Deportes Concepción abrió el marcador en siete de sus 13 partidos como local. Palestino, por su parte, comenzó perdiendo en siete de sus 12 salidas en el Campeonato Nacional. 1xBet 1.95 Pronóstico TOTAL DE GOLES DE PALESTINO EN LA PRIMERA MITAD: MENOS DE 0.5 Palestino no anotó en el primer tiempo en cinco de sus últimos seis partidos de liga. Como visitante, acumula cinco encuentros consecutivos sin marcar durante los 45 minutos iniciales. 1xBet 1.73 Todas estas cuotas son cortesía de 1xBet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Deportes Concepción y Palestino cerrarán la fecha 26 de la Liga de Primera este lunes 2 de noviembre, cuando se enfrenten desde las 20:30 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo.

Ambos equipos atraviesan rachas negativas. Los Lilas marchan undécimos con 32 puntos, a nueve unidades de la zona de descenso y a cinco de los puestos de clasificación a copas internacionales. Sin embargo, acumulan cuatro partidos sin conocer la victoria. Los Árabes, por su parte, ocupan el quinto lugar con 38 unidades y se mantienen en zona de clasificación a la Copa Sudamericana, aunque llevan tres encuentros sin ganar.

En la previa de este compromiso, nuestro especialista presenta los tres mejores pronósticos para Deportes Concepción vs. Palestino, que puedes considerar antes de realizar tus apuestas.

Concepción y Palestino buscarán los tres puntos

En los últimos tres partidos de Deportes Concepción en el Campeonato Nacional, ambos equipos lograron marcar.

Palestino presenta una tendencia similar: en sus cuatro encuentros más recientes en el torneo, también anotaron los dos equipos.

Además, dos de los últimos tres enfrentamientos entre ambos terminaron con goles en ambas porterías.

Ambos equipos anotarán: Si – 1.67 en 1xbet

Los Lilas son candidatos a marcar primero

Los Lilas anotaron el primer gol del encuentro en siete de sus 13 presentaciones como locales en la Liga de Primera.

Los Árabes, en cambio, están entre los cinco equipos que más veces comenzaron perdiendo como visitantes: estuvieron en desventaja en el marcador en siete de sus 12 encuentros fuera de casa.

Deportes Concepción anotará el primer gol: Si – 1.95 en 1xbet

Los Árabes no han sido eficaces en los primeros tiempos recientes

En cinco de sus últimos seis partidos en el certamen, el Tino no consiguió marcar durante los primeros 45 minutos.

Además, acumula cinco primeros tiempos consecutivos sin anotar en condición de visitante.

Total de goles de Palestino en la primera mitad: Menos de 0.5 – 1.73 en 1xbet

Cuotas 1X2 Cuotas: Deportes Concepción vs Palestino Cuotas ofrecidas por 1xBet Deportes Concepción 2.45 1xBet Empate 3.30 1xBet Palestino 2.50 1xBet Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

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Historial de Deportes Concepción vs Palestino: últimos partidos