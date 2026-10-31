Pronósticos Universidad Católica vs Universidad de Chile: las mejores apuestas para el Clásico Universitario por la fecha 26

RedGol te trae los mejores pronósticos para apostar en Universidad Católica vs Universidad de Chile, por la fecha 26 del Campeonato Nacional.

Nuestros picks Pronósticos: Universidad Católica vs Universidad de Chile Cuotas ofrecidas por 1xBet Pronóstico INTERVALO DE GOL (76-90 MINS): SÍ En cinco de los últimos seis partidos de la UC como local hubo goles desde el minuto 76. La misma tendencia se repitió en las cuatro visitas más recientes de Universidad de Chile por la liga. 1xBet 1.90 Pronóstico ANOTARÁ UN GOL: FERNANDO ZAMPEDRI Zampedri acumula ocho partidos consecutivos marcando y lidera la tabla de goleadores con 27 tantos en 24 encuentros. Además, suma ocho goles en 15 clásicos universitarios y buscará terminar su sequía ante la U. 1xBet 1.97 Pronóstico ANOTARÁ UN GOL: EDUARDO VARGAS Eduardo Vargas viene de marcar un hat-trick ante Everton y también anotó frente a Ñublense. El delantero suma 13 goles en 23 partidos y ya convirtió un doblete ante la UC en el Apertura 2011. 1xBet 2.74 Todas estas cuotas son cortesía de 1xBet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Universidad Católica y Universidad de Chile se enfrentarán este domingo 1 de octubre a las 17:15 horas en el Claro Arena, en una nueva edición del Clásico Universitario, correspondiente a la fecha 26 de la Liga de Primera.

Los Azules acumulan cuatro victorias consecutivas en el certamen y marchan segundos con 48 puntos, cinco más que los Cruzados, que no ganaron en sus últimas dos presentaciones y quedaron en desventaja en la pelea por el Chile 2. De esta manera, un empate y, por supuesto un triunfo, será un escenario favorable para el Romántico Viajero, mientras que a la UC solo le sirve ganar para volver a ponerse cerca de ese cupo.

En la previa de este gran partido, nuestro especialista te acerca los tres mejores pronósticos para U. Católica vs U. de Chile, para que tengas en cuenta a la hora de hacer tus apuestas.

El Clásico Universitario no acaba hasta el pitazo final

En cinco de los últimos seis partidos de Universidad Católica como local en el Campeonato Nacional, hubo al menos un gol a partir del minuto 76.

Mismo panorama para Universidad de Chile: en sus cuatro presentaciones más recientes en condición de visitante en la liga, se marcó un tanto o más en ese tramo final.

Intervalo de gol (76-90 Mins): Si – 1.90 en 1xbet

Zampedri va por otro festejo para extender su racha y cortar la sequía en clásicos

Fernando Zampedri acumula ocho partidos consecutivos anotando en la Liga de Primera, una racha que extendió al convertir en el reciente empate de la UC ante Audax Italiano. Es el máximo goleador del certamen con 27 tantos en 24 encuentros y, aunque ha sido el máximo artillero de la liga en cada temporada desde 2020, esta es su mejor marca desde que llegó al club.

El Toro suma ocho goles en 15 clásicos universitarios, aunque lleva tres enfrentamientos consecutivos sin marcar.

Anotará un gol: Fernando Zampedri – 1.97 en 1xbet

Eduardo Vargas llega al clásico tras firmar un hat-trick con Universidad de Chile

Eduardo Vargas llega en un gran momento al Clásico Universitario: viene de anotar un hat-trick en la victoria por 4-1 de Universidad de Chile sobre Everton. Previamente, también había marcado en el triunfo por 6-0 ante Ñublense. El delantero de 36 años suma 13 goles en 23 partidos en el torneo.

Además, Turboman ya sabe lo que es convertir ante la UC: anotó un doblete en el Apertura 2011, en un encuentro que terminó igualado 2-2.

Anotará un gol: Eduardo Vargas – 2.74 en 1xbet

Cuotas 1X2 Cuotas: Universidad Católica vs Universidad de Chile Cuotas ofrecidas por 1xBet Universidad Católica 2.35 1xBet Empate 3.30 1xBet Universidad de Chile 2.60 1xBet Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

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Historial de Universidad Católica vs Universidad de Chile: últimos partidos