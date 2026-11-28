El King ya tuvo sus primeras conversaciones con los Albos. El presidente explicó cómo van las negociaciones.

Mucho se ha especulado con la continuidad de Arturo Vidal en Colo Colo. Esta semana comenzaron las negociaciones y fue el mismísimo Aníbal Mosa el que despejó dudas al respecto.

Fernando Ortiz logró que el King recuperara el nivel que había perdido en el 2025 y terminó siendo muy importante en la consecución del título de la presente temporada. Sin embargo, algunos roces mediáticos por el manejo de su renovación, generaban incertidumbre por su futuro.

¿Sigue Arturo Vidal en Colo Colo?

En la previa al inicio del partido entre Colo Colo y Deportes La Serena, Aníbal Mosa conversó con la prensa y habló de varios temas. Uno de los más consultados, era por la continuidad de Arturo Vidal en el Estadio Monumental, con quien comenzaron a negociar esta semana.

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“Nosotros le dijimos cuando ya están los objetivos, el técnico, y obviamente ahora ya empezamos a conversar hace un par de días con Arturo. Así que estamos llevando los pasos tal como los teníamos diseñados“, indicó el presidente de Blanco y Negro.

Respecto a si Vidal seguirá siendo jugador de Colo Colo en el 2027. Mosa respondió sin pelos en la lengua. “Sí, yo creo que sí, sí, yo creo que la sensación es que se va a quedar Arturo“, aseguró el mandamás albo.

Todo indica que Vidal seguirá en Colo Colo. Imagen: Photosport

Si bien todavía no hay nada firmado, el presidente de Blanco y Negro está seguro de que las negociaciones llegarán a buen puerto y que el bicampeón de América seguirá en Macul. Mosa destacó la relevancia que tiene el King para los objetivos del club en el 2027.

“Arturo es un baluarte, lo hemos dicho. Si no es el jugador más importante del fútbol chileno, es de los colocolinos. Entonces es importante, no solamente por lo que pueda hacer dentro de la cancha, sino también por la impronta que irradia al equipo, especialmente para Copa Libertadores“, cerró Aníbal Mosa.