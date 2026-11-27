El King quiere seguir en el Cacique y este viernes ByN se puso las pilas para extender su permanencia en el equipo de Fernando Ortiz.

Arturo Vidal vive horas claves de cara al cierre del 2026. El King logró levanta la estrella 35 con Colo Colo y tras superar molestias físicas, vuelve a ser considerado para el partido de este sábado ante Deportes La Serena.

“Considero que Arturo Vidal es una pieza fundamental. Cuento con él”, recalcó Fernando Ortiz que tiene más que presente al Bicampeón de América. Aunque ante los papayeros será suplente, ya que su retorno está fijado para la semifinal de Copa Chile. El otro gran objetivo de los albos.

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Pero para cerrar el año a lo grande, en Colo Colo tienen claro que labor deben cumplir primero. Esto tiene relación con la renovación de nada menos que su máximo referente.

El vínculo de Arturo Vidal finaliza en diciembre del 2026 y como se ha dicho ya hay equipos que vienen en busca de su carta. Aunque el “23” ha recalcado en todos los términos que quiere seguir en Colo Colo.

Incluso Fernando Ortiz, que ya fue renovado por todo 2027, ya le dio el visto bueno para que Vidal siga como su referente en el plantel.

“Me he reunido con Daniel, Jaime y nuestro presidente. Hemos planificado una serie de eventos y que ellos están haciendo. Confío en el trabajo de las personas encargadas”, lanzó el “Tano”.

¿El último baile de Arturo Vidal en Colo Colo?

Palabras del adiestrador trasandino que surgieron efecto. Así lo indicaron en Cooperativa Deportes donde se reveló que Arturo Vidal ya tuvo su primera reunión con ByN para renovar.

En la cita se presentó el hombre del mohicano, junto a Daniel Morón, Jaime Pizarro y Aníbal Mosa. Por lo que en primera instancia se indica que hay acuerdo total para que siga.

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Pero antes que los hinchas albos sigan celebrando, se recalca que esto es solo el puntapié inicial de la negociación. Ahora se debe definir los montos de salario y tiempo del vínculo. Lo que no será un tema complejo para definir ya que Vidal tiene 39 años y, como ha mencionado, está disputando sus últimos años como jugador.