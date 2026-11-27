El Cacique recibe a Deportes La Serena y Fernando Ortiz recalcó que planea un equipo mixto entre titulares y alternativas.

Colo Colo quiere extender la ventaja como campeón de la Liga de Primera, y este sábado va en busca de un nuevo triunfo en el Estadio Monumental. Lo que además será el último partido del año en la Ruca.

En está ocasión, el Cacique recibe a Deportes La Serena que tiene 40 unidades y lucha por un cupo en Copa Sudamericana. Por lo que los dirigidos por Felipe Gutiérrez quieren amargarle la larga fiesta que han tenido de la 35 a los albos.

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Ante esto, Fernando Ortiz recalcó que va en busca de los tres puntos de local. Sin embargo, lo hará con una formación inédita. Lo que también será una oportunidad de oro para aquellos jugadores que no han podido tener las oportunidades que deseaban y ahora tendrán la última oportunidad de ganarse la renovación.

“El día de mañana voy a alternar algunos jugadores a mi consideración. Me gustaría ver algunos futbolistas que quizás no vienen teniendo minutos durante todo el año”, lanzó fuerte y claro el “Tano”.

“Voy a optar por un mix de jugadores”, complementó el DT que fue renovado por todo 2027. Por lo que los grandes nombres del plantel serán alternativa para enfocarse en el duelo de mitad de semana por Copa Chile.

¿Cuál es la formación de Colo Colo vs La Serena?

Ante los dichos de Fernando Ortiz y tras la última práctica del viernes, la formación de Colo Colo será muy distante a lo presentado en la última jornada ante Universidad Católica.

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Ahora los albos frente a Deportes La Serena, formará con Vozinha en el arco. En la defensa Jeyson Rojas, Javier Méndez, Iván Román y Joaquín Sosa. En el mediocampo aparece Tomás Alarcón, Cristián Díaz y más adelantado Lautaro Pastrán.

Para dejar por las bandas a Francisco Marchant y Gedeón Díaz. Mientras que en ataque Maxi Romero será suplente y su lugar lo utilizará Marcos Bolados.

Ahora en la lista de citados aparecen nombres como Arturo Vidal, Leandro Hernández, Alvaro Madrid, Fernando De Paul y Erick Wiemberg. En tanto, Víctor Felipe Méndez aparece como lesionado y no será considerado.