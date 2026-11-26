Los albos están evaluando alternativas para hacer el trabajo físico con miras al próximo año, donde se viene un calendario bastante cargado de partidos.

Colo Colo está delineando su hoja de ruta de cara al 2027, donde se viene un calendario cargadísimo de partidos. Y es que los albos tendrán que jugar la Supercopa, la Liga de Primera, la Copa de la Liga, la Copa Chile y la Copa Libertadores.

En ese sentido, el elegir bien el lugar de la pretemporada será clave para el Cacique, ya que marcará el inicio de un año que se vislumbra bastante desgastante.

Tal como ha sido la constante en los últimos años, todo apunta a que los albos saldrán del país para realizar estos trabajos. Y atentos, que ya hay dos países sobre la mesa para comenzar los primero entrenamientos posterior a las vacaciones.

ver también CSyD estalla tras venta de abonos 2027 en Colo Colo: “Estos beneficios no son un privilegio”

Colo Colo tiene dos opciones para realizar su pretemporada

De acuerdo a información entregada por ADN Radio, los albos planean viajar a Uruguay o Argentina para realizar su pretemporada de cara al 2027. En estas alternativas, la que más gusta por ahora es la de ir a tierras charrúas, en específico a Punta del Este.

Se espera que el Cacique viaje a Uruguay para realizar la pretemporada con miras al 2027. | Foto: Colo Colo.

Según el mencionado medio, un integrante del cuerpo técnico de Fernando Ortiz ya viajó a suelo uruguayo para revisar las condiciones de algunos recintos. Esto, es por los problemas que hubo en este 2026 durante la pretemporada.

Cabe recordar que en Uruguay por esas fechas también se juega la Serie Río de La Plata, combinado de partidos amistosos que el Cacique viene jugando hace tres años y que todo apunta repetirá por un cuarto de cara al 2027.

El próximo partido de Colo Colo

Los albos volverán a la acción ante Deportes La Serena el sábado 28 de noviembre a las 20:30 horas en el Estadio Monumental. Este compromiso será válido por la fecha 29 de la Liga de Primera 2026.

ver también Buenas noticias para Colo Colo: Argentinos Juniors le baja el precio a Maximiliano Romero

En síntesis