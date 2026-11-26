El bloque liderado por Edmundo Valladares alzó la voz y enumeró sus críticas contra Blanco y Negro tras el anuncio. Sigue la polémica entre las partes.

Colo Colo anunció la venta de sus abonos para hinchas y ardió Troya. Con miras al proceso que inició hoy, desde el Club Social y Deportivo alzaron la voz criticando las medidas tomadas en Blanco y Negro.

Entre los anuncios iniciales, los precios de los abonos irán desde los $201.000 mil para adulto en galería hasta valores por sobre el millón de pesos en el sector Rapa Nui. Sin embargo, en la directiva liderada por Edmundo Valladares enumearon sus quejas.

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“Como Club Social y Deportivo Colo Colo, queremos expresar nuestra

disconformidad con la decisión relativa a los abonos para la temporada 2027. Los abonos saldrán a la venta sin contemplar la preventa ni el descuento que históricamente han tenido las socias y socios de nuestra institución”, partieron diciendo.

Sigue el round en Colo Colo por los abonos

Siguiendo con sus descargos, en el Club Social y Deportivo de Colo Colo fueron claros por el sistema de venta de abonos 2027 para sus hinchas. Ahí apuntaron a que “estos beneficios no son un privilegio”.

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“Constituyen un reconocimiento a quienes, con el pago de su cuota mensual, sostienen al Club Social y Deportivo Colo Colo, institución propietaria del Estadio Monumental y titular de la marca e historia de Colo Colo”, reclaman.

Ahí también lanzan el dardo de que en el club tienen los abonos más caros del fútbol chileno “y registra una venta inferior a la de otros clubes del país. Solicitamos a ByN restituir la preventa y el descuento para las socias y socios del Club Social y Deportivo Colo Colo en la adquisición de los abonos 2027″.

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“Finalmente, esperamos que la exclusión de distintas actividades relacionadas con nuestra institución que han sufrido los representantes del Club Social y Deportivo Colo Colo en el directorio de ByN no sea el reflejo de una política que se extienda también a nuestras socias y socios”, cerraron.