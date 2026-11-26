El delantero bromeó con su nominación entre los mejores extremos izquierdos y destacó una estadística que lo posiciona como centrodelantero.

Javier Correa reaccionó con ironía a su nominación en la Gala Crack 2026. El atacante de Colo Colo apareció entre los candidatos a uno de los mejores delanteros izquierdos, pese a que su posición habitual es la de centrodelantero.

El argentino utilizó sus historias de Instagram para compartir un registro del CIES Football Observatory, estudio que lo ubica como el mejor delantero centro finalizador de Sudamérica.

Correa cuestiona su nominación a la Gala Crack.

Correa compartió estadística que lo respalda como centrodelantero

La publicación estuvo acompañada de una frase que rápidamente llamó la atención: “¿Cómo no soy extremo izquierdo?”, en clara alusión a la categoría en la que fue considerado para los premios de fin de año.

De acuerdo con la estadística difundida por el futbolista, Correa alcanza un índice de finalización de 90,8, cifra que también lo ubica por encima de Fernando Zampedri, delantero de U. Católica y actual pentagoleador de la Liga de Primera.

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La particular nominación no pasó inadvertida entre los hinchas. En redes sociales, varios cuestionaron que el atacante albo haya sido incluido en la categoría de delantero izquierdo y no entre los centrodelanteros.

Así, Correa se tomó con humor una situación que volvió a ponerlo en el centro de la conversación a pocos días del cierre de la temporada del fútbol chileno.

Revisa la historia compartida por Correa:

En resumen…