El elenco británico se hizo fuerte en el dobles y derrotó al equipo del número 1 del mundo en los cuartos de final.

La temporada 2026 del tenis mundial termina con la Copa Davis, porque en Bolonia se juegan las Finales y este jueves hubo una gran sorpresa.

El número 1 del mundo, Alexander Zverev, quedó al margen de la competencia por equipos, luego de que Gran Bretaña diera el golpe y se impusiera por 2-1 ante Alemania en la cancha rápida italiana.

La jornada arrancó con la victoria de Cameron Norrie (52°), quien a pesar de tener peor ranking que Jan-Lennard Struff (39°) se impuso por un apretado 6-3, 3-6 y 6-2, en hora y 34 minutos de partidos.

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Gran Bretaña clasifica a semifinales de la Copa Davis

En el segundo punto de la serie salió a la cancha el número 1 del mundo, quien se impuso por un cómodo 6-3 y 6-2 ante el británico Arthur Fery (32°), en apenas una hora y 10 minutos de juego.

Todo se iba a dirimir en el dobles, donde el conjunto británico compuesto por Henry Patten (1° del mundo en dobles) y Neal Skupski derrotaron a los germanos Kevin Krawietz y Tim Puetz, por un apretado 6-2 y 7-6 (6).

Alexander Zverev quedó al margen en la Copa Davis. (Photo by Clive Brunskill/Getty Images for World Tennis)

Falta por dirimir al último semifinalista de la Copa Davis, el que saldrá de la serie que se jugará este jueves entre Austria y España. Carlos Alcaraz solamente está anotado en el dobles.

Las semifinales de la Copa Davis se jugarán entre el local Italia ante Chequia, mientras que Gran Bretaña espera al ganador del encuentro entre españoles y austríacos.

En síntesis

Gran Bretaña eliminó a la Alemania de Alexander Zverev por 2-1 en la Copa Davis .

eliminó a la de por en la . Henry Patten y Neal Skupski ganaron el dobles definitivo ante Kevin Krawietz y Tim Puetz .

y ganaron el dobles definitivo ante y . Gran Bretaña enfrentará en semifinales al ganador de la serie entre Austria y España.