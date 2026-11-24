Tenso momento se vivió en dependencias del organismo, donde el titular de Viviendo y Urbanismo llegó a solicitar el abandono de quienes estaban en el recinto de Cerro Colorado

Tensos momentos de vivieron para el tenis chileno. Durante la jornada, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, llegó hasta la sede de la Federación de Tenis, en Cerro Colorado, ordenando el desalojo del reciento.

Ahí figuraba parte de la directiva liderado por Milovan Kegevic, además de su abogado Javier Gómez, que ganó las elecciones en junio 2026. Pese a eso, su triunfo fue impugnado por la Comisión Electorial y la Asamblea.

Al respecto, la Federación de Tenis de Chile emitió un comunicado agradeciendo “a los ministros Iván Poduje y Francisco Riveros (Deporte), por las gestiones realizadas para recuperar las instalaciones deportivas de calle Cerro Colorado”.

Federación de Tenis de Chile y el futuro del caso

Siguiendo con su comunicado, la Federación de Tenis de Chile avisó que respetarán las decisiones que adopten ambos ministerios respecto del futuro de las instalaciones.

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“Valoramos la posibilidad de avanzar junto con nuestra Federación –debidamente regularizada– en un convenio en el marco del comodato otorgado por el SERVIU al Ministerio del Deporte. Asimismo, reiteramos al ministro Poduje nuestra plena disposición a colaborar en los procesos de regularización de las instalaciones”, dice el escrito.

Siguiendo con su versión de los hechos, en la Federación recalcaron que “lamentamos las actuaciones de quienes tenían tomadas las instalaciones durante el procedimiento realizado este martes. Consideramos necesario precisar que dichas conductas no representan al actual directorio de la Federación de Tenis de Chile”.

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“Desde hace más de un mes, la Federación de Tenis de Chile trabaja en modificaciones estatutarias y reglamentarias que permitan mejorar los mecanismos de control y los requisitos para acceder a cargos directivos, con el propósito de evitar que situaciones como las vividas durante los últimos meses vuelvan a repetirse”, cerraron.