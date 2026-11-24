Poduje ordenó el desalojo y demolición, en medio de un tenso cruce con el abogado de Kegevic.

Un tenso episodio se vivió este martes en la sede de la Federación de Tenis, en Las Condes. El ministro de Vivienda,Iván Poduje, llegó al recinto y ordenó su desalojo y demolición.

La autoridad protagonizó una acalorada discusión con Javier Gómez, abogado de Milovan Kegevic, dirigente que fue inhabilitado para ejercer la presidencia de la entidad.

“Haga abandono de la propiedad, por favor. Haga abandono de la propiedad porque vamos a partir con la demolición”, exigió Poduje durante el intercambio.

El Serviu presentó una querella por presunta usurpación de terrenos.

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El ministro explicó que Kegevic no representa a la Federación de Tenis y que, según la postura de la cartera, las personas que permanecen en el recinto están ocupando irregularmente el terreno.

“Este señor que habita acá no representa a la Federación de Tenis. La Federación de Tenis lo desconoció. Estas personas están usurpando el terreno y además están en viviendas que tienen decreto de demolición porque fueron construidas sin permiso”, señaló Poduje.

El ministro del Deporte, Francisco Riveros, también estuvo presente en el operativo. Una retroexcavadora quedó dispuesta para iniciar los trabajos, tras la revisión del inmueble.

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¿Qué pasó con Milovan Kegevic y la Federación de Tenis?

El conflicto se relaciona con la permanencia de Milovan Kegevic y su entorno en el recinto. El dirigente fue elegido presidente de la Federación de Tenis en junio, pero quedó inhabilitado tras presentar un título universitario falso.

El Serviu presentó una querella por usurpación de terrenos y el Gobierno sostiene que el predio le pertenece y que las construcciones no cuentan con permisos. El operativo estuvo marcado por gritos y empujones.

En resumen…