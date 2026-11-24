Gerardo Silva, experimentado entrenador que intentó salvar el barco en el final, desmenuza el panorama microbusero tras caer a Tercera A, matemáticamente.

Santiago Morning cosechó su segundo descenso consecutivo y cayó desde la Segunda División a la Tercera A del fútbol chileno. Con ese panorama, el Chago ahora enfrenta una dura etapa en el amateurismo (cuarta categoría del balompié nacional).

Quien llegó en la parte final del torneo para reemplazar a Esteban Paredes y no pudo revertir la pesadilla es Gerardo Silva. El DT, recordado por su campaña en O’Higgins, habló con RedGol sobre el panorama del elenco microbusero.

“Era complicado, pero nosotros veíamos que teníamos cierta opción. Un equipo muy comprometido, de buenos jugadores y que, si bien es cierto era difícil, pensábamos que nos podíamos salvar. Lamentablemente no lo conseguimos”, partió diciendo.

¿Escritoriazo? DT de Santiago Morning da su versión

Gerardo Silva, conocido en la región de O’Higgins por sus campañas en distintos clubes, se puso en modo Santiago Morning y analiza el descenso. En el club aún se aferran al escritoriazo, tras la desafiliación de Santiago City y la licencia de clubes de Rengo.

“Es primera vez que me sucede algo así en una dilatada carrera, pero quizás tenía que suceder. De mi parte siempre va a existir la opción (de seguir), demostramos de que tenemos toda la capacidad para poder seguir al frente, pero es un tema sensible. Hoy la institución está sufriendo mucho y hay que pasar el duelo primero”, explicó.

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¿Pelearán en el Tribunal de Disciplina de la ANFP? Silva avisó que “yo todavía no renuncio a que Santiago Morning pueda jugar en la Segunda División. Hay clubes que tienen algunos problemas administrativos, que podrían dar una chance. Der así sería muy bueno”.

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“De no ser así, en Tercera División hay que armar un equipo distinto, es un equipo Sub 23, en un campeonato durísimo también. Yo estoy dispuesto a seguir trabajando con ellos”, cerró.