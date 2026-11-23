El cuadro microbusero sucumbió tras el triunfo de Colina ante Real San Joaquín y ahora suma su segunda perdida de categoría.

Santiago Morning sufre un duro momento institucional. Los malos resultados le pasaron la cuenta al equipo microbusero y este lunes perdió la categoría. Por lo que pasará a jugar en la Tercera División A.

El triunfo de Colina por 2-0 sobre Real San Joaquín dejó sin opciones de salvación al histórico club nacional, por l que ahora deberá disputar la competencia ANFA, es decir ahora lo hará a nivel amateur.

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La catástrofe ya se avecinaba en la Liguilla por el descenso, debido a que el reciente domingo 22 de noviembre, Santiago Morning empató sin goles ante General Velásquez. Por lo que quedó a merced del descenso con 13 unidades. Lo que finalmente se confirmó este lunes.

Es que Colina no dejó escapar la chance y superó por 2-0 a Real San Joaquín. Con goles de Matías Jiménez (55’) y Alexis Hormazábal (80’), el “Gigante de Chacabuco” alcanzó los 14 puntos y salvó del descenso. Lo que finalmente condenó a su rival y al Morning.

Santiago Morning suma nuevo descenso: Ahora jugará a nivel amateur

El cuadro de Santiago Morning suma un nuevo papelón luego de que en 2025 descendiera de la Primera B. Ahora en 2026 intentó reencontrar el rumbo con Esteban Paredes en la banca, pero los resultados no fueron los mejores. En noviembre se intentó salvar el papelón y se contrató a Gerardo Silva para lograr el remontazo, pero lamentablemente no se pudo.

Ahora esto marca un hito histórico ya que pasaron 30 años para que volviera a disputar una categoría a nivel ANFA. En 1996 fue su última campaña a nivel amateur ya que consiguió el título y tras ello, irrumpió hasta en la Liga de Primera.

Pero el tiempo pasa y las malas decisiones diligénciales vuelven a pasarle la cuenta. Aunque no todo está perdido ya que lo único que podría evitar esta catástrofe es si se confirma el escritoriazo sobre Santiago City. Si el cuadro mencionado es desafilado, podría salvar a Santiago Morning.