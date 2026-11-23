Cobreloa recuperó su lugar de élite en el fútbol chileno y ascendió a Primera División. Mario Salas fue uno de los artífices y Rodolfo González quiere que se quede al mando.

Los Loínos se impusieron a San Luis en lanzamientos penales y de esta manera, dejan atrás su estadía en la Primera B. La última vez que habían ascendido fue en 2023, pero ahora quieren mantenerse más tiempo en la máxima categoría nacional.

La voz del capitán de Cobreloa

En los últimos años Cobreloa había perdido tres finales de Liguilla en la Primera B. Si bien ahora estaba en disputa el título, los fantasmas existían, pero para fortuna de los Zorros del Desierto, lograron dejar atrás este negativo antecedente. Así lo contó el capitán Rodolfo González a Radio ADN.

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“Si bien son planteles distintos, se va creando ese estigma, con el murmullo de la gente también, de que nuevamente una final y que estaba la posibilidad de perderla. Había que abstraerse de esa bulla y concentrarnos en lo que habíamos hecho todo el año, que había sido bueno, que estuvimos peleando arriba y teníamos un muy buen camarín“, indicó el capitán.

Luego del título de la Primera B, se viralizó un video del propio González arengando a sus jugadores. El defensa de 37 años lleva toda una vida en el club, donde debutó en el profesionalismo, por lo que sabe muy bien lo que significa la camiseta naranja.

“Le dije a mis compañeros todo lo que nos había costado a cada uno, porque no es fácil sostenerse tanto tiempo en el fútbol. De repente uno va teniendo tropezones, van pasando cosas, como muertes de familiares y un montón de cosas que sabemos en la interna. Teníamos que salir a jugar no solamente por ellos, sino también por nuestras familias y la gente que estaba haciendo un sacrificio para viajar“, explicó.

Por último, el capitán también pidió por la continuidad de Mario Salas. El entrenador finaliza contrato. “Ojalá Mario pueda seguir con nosotros, creo que se va a mantener una base de los jugadores de este año para Primera, y también los jugadores que tengan que llegar. Creo que ahí está la clave (…) Si se llega a quedar Mario, tenemos un paso importante, porque es un entrenador de Primera División, conoce muy bien la categoría”, cerró González.