El defensor Francisco Álvarez, pilar de los Bichos Colorados, destapó una crítica situación institucional que aqueja al club y genera urgencia en el portero iquiqueño, quien debe negociar su continuidad en el cuadro de La Paternal. "Hay chicos que no tienen para pagar el alquiler", lanzó el zaguero.

Brayan Cortés está a préstamo desde Colo Colo en Argentinos Juniors y el pasado fin de semana, el cuadro dirigido por Nicolás Diez recibió un tremendo golpe: cayó por 2-1 ante Independiente de Avellaneda y le dijo adiós al Torneo Clausura del fútbol trasandino.

Pero aunque eso dolió mucho, lo peor llegó después. El defensor central Francisco Álvarez explotó con una realidad que los Bichos Colorados viven hace varios meses. Una situación crítica que dejó en el ojo del huracán a la directiva del cuadro de La Paternal.

Una deuda de hace un buen tiempo que la plana mayor tiene en el plantel profesional y también con varios trabajadores del club. Uno de los futbolistas a quienes les adeuda dinero es el chileno Iván Morales, quien en el mercado de fichajes anterior emigró al Rojo.

Francisco Álvarez es un pilar de Argentinos Juniors y ya apareció en el radar de los grandes argentinos. (Marcelo Endelli/Getty Images).

“El partido queda en segundo plano. Estuvimos solos, no nos acompañaron. Se hace muy difícil convivir con eso, hablando siempre de lo mismo. Tenemos bastante con la presión de darle alegrías a la gente y rendir el fin de semana. Se suman preocupaciones que hacen todo más difícil”, afirmó Álvarez en ESPN.

Agregó más antecedentes a este drama que vive Argentinos Juniors. “Hay chicos que no pueden pagar el alquiler. La gente que trabaja en el staff lo mismo. Da cosa pedirles algo, hablas con ellos y casi que se largan a llorar”, manifestó el zaguero surgido en las inferiores de San Martín de San Juan.

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Francisco Álvarez revela la crisis de Argentinos Juniors que preocupa a Cortés y tiene en vilo a Colo Colo

Este momento complicado que Argentinos Juniors vive institucionalmente seguro le genera urgencia a Brayan Cortés y también, de paso, a Colo Colo. El Cacique estipuló una opción de compra por el arquero iquiqueño y también tiene una para quedarse con Maximiliano Romero, quien pertenece a los Bichos Colorados.

Brayan Cortés volvió a la selección chilena gracias a su nivel en Argentinos Juniors. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Pero todo es incertidumbre en el Semillero del Mundo. “El clima en el vestuario es incómodo. Nos mienten, dicen que va a llegar la plata y no aparece. Juntamos dinero de nuestro bolsillo para darles al staff, también a los más chicos”, reveló Francisco Álvarez.

“Ellos minimizan todo. Da bronca que ni siquiera vienen a decirnos perdón a nosotros. No hay nada de promesas y mejor así porque lo que dicen no se cumple”, sentenció Álvarez, quien tiene 26 años y desde enero de 2024 que está en La Paternal, donde llegó desde Talleres de Córdoba.

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Otro que se sumó a ese fuerte reclamo fue Hernán López Muñoz, talentoso enganche de la institución. “Pudimos llegar a estar peleando hasta el último momento con poco y nada. Con muchas falencias, con deudas y con promesas incumplidas”, escribió en su Instagram el jugador formado en River Plate.

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