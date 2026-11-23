En los lomos de Dominga y Amanecer Contento se adjudicaron la Serie de Campeones del rodeo de menores. Los jinetes de la Asociación Santiago Oriente totalizaron 26 puntos buenos y van a la Final Escolar. Los vencedores, además, sacaron pasajes para los Clasificatorios adultos de cara al Champion de Chile.

Los jinetes Juan José Pinto y Simón Huerta se quedaron este domingo con el Clasificatorio Escolar Centro Norte, que se disputó en la Medialuna Parque Los Acacios de la comuna de Paine.

En los lomos de El Rescoldo Dominga y Los Tres Arturos Amanecer Contento, la collera de la Asociación Santiago Oriente totalizó 26 puntos (8+4+9+5) y se instaló en la Final Nacional Escolar, que se correrá en el marco del 78° Campeonato Nacional de Rodeo (31 de marzo al 4 de abril de 2027). Pinto y Huerta, además, obtuvieron el derecho a participar en el Clasificatorio de su respectiva zona de cara al Champion de Chile 2027.

El segundo lugar fue para Alonso González y Nicolás Arévalo. Los representantes de la Asociación Colchagua, en On Galo Déjalo Nomás y El Carmen de Nilahue Justicia Divina, totalizaron 22 puntos (4+8+5+5).

El tercer lugar del Clasificatorio Escolar Centro Norte fue para José Pedro Pino y Alonso Quiroga. Los jinetes de la Asociación Valle Santa Cruz sumaron 20 puntos (4+1+11+4) +8 en el desempate, en El Pequén Como Nunca y Rincón de Aurora Pintoso.

Las 11 colleras que avanzaron al tercer animal del Clasificatorio Escolar de Paine consiguieron un cupo a la Gran Final Escolar.

El Sello de Raza del Clasificatorio Escolar Centro Norte 2026 fue para la yegua Los Cascajales Candelaria, montada por Agustín Mendoza (Asociación San Felipe), mientras que el Movimiento a la Rienda Masculino fue ganado por Germán Vera (Asociación Santiago) en Es Porfiado con 30 puntos. Segundo fue Emiliano Muñoz (Asociación Santiago) en Consentida con 28 puntos, y el tercer lugar lo ocupó Julio Tomás Guevara (Asociación Curicó) en Mono Lacho con 26 puntos.

La celebración en los lomos de Dominga y Amanecer Contento. Foto: Jaime Ramírez

Los clasificados de la Zona Centro Norte a la Gran Final Escolar son:

1.- Juan José Pinto y Simón Huerta (Asociación Santiago Oriente) en El Rescoldo Dominga y Los Tres Arturos Amanecer Contento.

2.- Alonso González y Nicolás Arévalo (Asociación Colchagua) en On Galo Déjalo Nomás y El Carmen de Nilahue Justicia Divina.

3.- José Pedro Pino y Alonso Quiroga (Asociación Valle Santa Cruz) en El Pequén Como Nunca y Rincón de Aurora Pintoso.

4.- Emiliano Ruiz y José Agustín Meza (Asociación Santiago Poniente) en Santo Tomás Mil Disculpas y Doña Fran Agua Santa.

5.- Juan Andrés Galdames y Renato Villarroel (Asociación Los Andes) en Torreón Doña Clari y San Ignacio de Rosario Don Augusto.

6.- Mauricio Vásquez y Alejandro Varela (Asociación Cordillera) en Señora Martina Coqueta y Las Patagüitas de Pirque Huacha Soy.

7.- Alonso Zuluaga y Martín Delgado (Asociación San Felipe) en Bello Amanecer Don Cipri y Doña Nena SM Planchuela.

8.- José Tomás Osorio y Lorenzo Abarca (Asociación El Libertador) en San Juan de Rapel Moreno y Santa Emilia Choripán.

9.- Máximo San Martín y Julio Tomás Guevara (Asociación Curicó) en On Nico de Maquehua On Colacho y Pucalán Qué Guapa.

10.- Rodrigo Soza y Emiliano Muñoz (Asociación Santiago) en Por Ella y Tinajas de Chilicauquén Respetado.

11.- Lisandro López y Matías Dinnocenzo (Asociación Cuyo) en San Joaquín de Codegua El Guatón y Aberri Mandarina.