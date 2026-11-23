El sábado 21 y domingo 22 de noviembres se jugaron las finales regionales en las categorías competitivas Sub 15, Sub 16, Sub 18 y Sub 20.

El estadio Municipal de La Pintana fue el epicentro elegido para jugar las diferentes finales de sus torneos de Clausura del fútbol formativo ANFP 2026.

El sábado 21 y domingo 22 de noviembre se jugaron las finales Regionales en las categorías competitivas (sub 15, sub 16, sub 18 y sub 20), las cuales fueron transmitidas a través de los canales de YouTube de Campeonato Chileno y Con Camiseta.

A primera hora del sábado jugaron San Luis de Quillota y Cobresal sub 16. En un partido muy disputado hasta el pitazo final, Cobresal se impuso por un marcador de 2-1 con anotaciones José Sepúlveda y Mateo Gómez. El descuento quillotano fue obra de Martin Cataldo en el epílogo del partido.

La categoría sub 16 de Cobresal cierra un gran año revalidando el título del Apertura. Además, la institución logró el ascenso de categoría en el fútbol formativo para disputar el torneo Nacional el 2027 en sus categorías competitivas.

Cobresal ganó el título en la Sub 16

Celebran el Morning, Magallanes y Colina

En la jornada de la tarde fue el turno de la sub 15, donde se enfrentaron dos equipos del grupo centro sur. Magallanes y Deportes Concepción igualaron 2-2 y luego los carabeleros se impusieron en penales 5 a 3.

Rodrigo Venegas en dos ocasiones anotó para Magallanes, mientras Emilio Recule y Sebastián Bascur marcaron para Concepción. Con este resultado Magallanes también asciende en el fútbol formativo para el 2027.

Magallanes celebra su campeonato

El domingo se vivieron las dos finales de las categorías mayores del fútbol formativo, en la jornada matutina se enfrentaron Curicó Unido y Atlético Colina en la categoría sub 18, con triunfo para el equipo capitalino por un contundente 4-0, con anotaciones de Matías Zúñiga -en dos ocasiones-, Maximiliano Lagos y cerró el marcador Gabriel Tapia. Es el primer título del fútbol formativo de Atlético Colina.

Atlético Colina goleó en la final Sub 18

Cerraron este fin de semana de finales del fútbol formativo en La Pintana Santiago Morning y Curicó Unido Sub 20. En un partido lleno de emociones y goles se impusieron los microbuseros por 3-2, con anotaciones de Matías Ocampo en dos ocasiones y Vicente Mella. Los goles curicanos fueron obra de Ryann Machado.

ver también Los detalles de la lesión de Eduardo Vargas en U de Chile: ¿Se pierde la semifinal de Copa Chile?

Aún quedan nueve finales del fútbol formativo ANFP y todas serán transmitidos por la Productora Haciendo Amigos a través de los canales de YouTube de Campeonato Chile y Con Camiseta, mantente informado a través de las redes sociales sobre programación y transmisión de cada final en los próximos días.