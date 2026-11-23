El DT del Slovan Bratislava recordó lo que aprendió de Pellegrini en el Manchester City, antes de reencontrarse este martes en Champions League.

Un reencuentro especial tendrá Manuel Pellegrini este martes por Champions League. El entrenador chileno se enfrentará al Slovan Bratislava, dirigido por Yaya Touré, exvolante marfileño que estuvo bajo sus órdenes en el Manchester City.

En la previa del compromiso, el exfutbolista recordó con admiración al Ingeniero y reconoció que aprendió importantes lecciones durante los tres años que compartieron en Inglaterra, entre 2013 y 2016.

El marfileño recordó que trabajó tres años con el chileno en Manchester City.

¿Qué dijo Yaya Touré sobre Manuel Pellegrini?

“Aprendí muchas cosas buenas de Pellegrini, porque trabajé con él durante tres años cuando era jugador. Es un entrenador de mucha calidad. Quiere dominar los partidos y hacer daño al rival con su manera de jugar y su estilo”, comentó en conferencia de prensa.

El técnico del Slovan Bratislava no escatimó en elogios para el entrenador chileno, a quien calificó como un estratega experimentado y con una extensa trayectoria en el fútbol europeo.

“No va a ser fácil, porque es un entrenador muy experimentado, con una larga trayectoria en Europa”, agregó.

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Touré reconoció que el reencuentro tendrá un significado especial, aunque dejó claro que una vez que comience el partido ambos estarán enfocados en sus equipos.

“El reencuentro será muy bonito, porque hace mucho tiempo que no lo veo. Será algo especial. De todos modos, este martes somos rivales. Jugamos en casa y queremos hacer nuestro juego”, sostuvo.

Yaya Touré considera a Pellegrini un ejemplo

El exmediocampista del Manchester City fue todavía más allá y destacó las cualidades personales y profesionales del Ingeniero, incluso reconociendo que le gustaría conversar con él para conocer cómo ha enfrentado las exigencias de su carrera.

“Es un ejemplo por su mentalidad y su actitud. Es tranquilo, carismático, muy inteligente y siempre intenta mejorar. Es una gran persona. Lo sé, porque lo conozco personalmente”, expresó.

Touré también valoró la experiencia de Pellegrini en una profesión marcada por las exigencias y la presión constante.

“Si tengo tiempo, me gustaría hablar con él para preguntarle cómo lo hace, porque a mí ya me están empezando a salir canas…”, bromeó.

El encuentro entre Slovan Bratislava y el Betis se disputará este martes, marcando el reencuentro entre el técnico chileno y uno de sus antiguos dirigidos.

En resumen…