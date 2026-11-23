Luego de la cirugía se vivirán momentos claves con el goleador, donde aspiran a tenerlo de vuelta en la semifinal de Copa Chile.

Universidad de Chile encendió las alarmas con la situación de Eduardo Vargas, una vez que se conoció esta jornada que será operado por una lesión tras el partido ante O’Higgins.

Una fractura metacarpiana en la mano derecha es el problema que dejará al margen y se transforma en la tercera baja ante Deportes Concepción, aunque quedaba algo por resolver.

Esto, teniendo en cuenta de que se vienen las fechas decisivas de la Copa Chile, donde la U enfrentará la semifinal en la primera semana del mes de diciembre, ante Coquimbo Unido o La Calera.

Eduardo Vargas se tomaba la mano en la celebración con la U. Foto: Jorge Loyola/Photosport

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Eduardo Vargas ilusiona para la Copa Chile

Fue el medio Emisora Bullanguera quien entregó detalles de la situación de Eduardo Vargas en Universidad de Chile, dando un tono de ilusión para su retorno en Copa Chile.

Según precisa el citado medio de los hinchas azules, “el tema del delantero goleador de la U serán tres semanas fuera de las canchas”, en algo que se definió en un inicio.

Aunque viene la otra parte, que el hincha bullanguero mira de mejor manera en este momento: “Eso sí, según nos destacan, con la mano bien inmovilizada y cumpliendo el tratamiento, podrá jugar la segunda semana”.

Con esto, alcanzaría a llegar a la primera semifinal, en la primera semana de diciembre, aunque deberán revisar la evolución junto a los médicos de la U, teniendo en cuenta que es la gran figura del equipo.