El histórico del Cacique detalló que en los planes del King solo está seguir en el club de sus amores. De momento, no hay acercamientos con ByN.

Colo Colo se quedó con el clásico ante Universidad Católica y sigue celebrando la estrella 35. Ahora con el triplete de Maxi Romero, el Cacique se paseó a los cruzados y afina la puntería para la recta final de año donde todavía tiene como objetivo en disputa la Copa Chile.

Sin embargo, la celebración de los albos se suspendió por las declaraciones de Arturo Vidal tras el pitazo final. El King, que no jugó por problemas físicos, se mostró molesto por la falta de interés de ByN en su renovación y dejó en claro que espera resolver lo antes posible su futuro. Incluso fuera del Estadio Monumental.

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“Hay muchos que quieren jugar conmigo. Gracias a Dios hice una carrera maravillosa. Estoy feliz aquí en Colo Colo, quiero disfrutar de aquí hasta el último partido con Colo Colo y después veremos bien qué es lo que quiero hacer“, deslizó el Bicampeón de América. Lo que deja abierta la chance de emigrar a otro club en Chile o en el extranjero.

Palabras que preocuparon a los hinchas que en el Monumental le demostraron todo su cariño al King. Por lo que ahora esperan que Aníbal Mosa se ponga las pilas para abrochar su permanencia por todo 2027.

Marcelo Barticciotto revela dato clave en la negociación de Arturo Vidal y Colo Colo

El tema es que este lunes se abordó el caso de Arturo Vidal y se entregó un dato clave. Lo que vuelve a entregarle la responsabilidad a ByN. Esto porque Marcelo Barticciotto reveló un dato no menor en la postura del King y que en Colo Colo ya están al tanto.

“Él año de Vidal ha sido bueno, ha sido uno de los puntales. En la balanza el saldo es positivo. Yo creo que debe seguir. Yo no sé que opina el club, con su sueldo. Tampoco sé cuánto gana. Por lo deportivo se ganó seguir. Colo Colo con Vidal se impone, intimida”, lanzó de entrada en Cooperativa Deportes.

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“Lo que yo sé por un cercano a él y a mí, es que no quiere hablar con ningún equipo. Solo quiere quedarse en Colo Colo. Es es lo que más quiere. Esto obliga al club a hacer un esfuerzo mayor por Vidal”, sentenció el campeón de la Copa Libertadores.

Por lo que ahora resta conocer si ByN adelanta las negociaciones o sigue a su tranco como lo ha hecho hasta el momento, donde solo se ha renovado a Fernando Ortiz.