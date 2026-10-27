Tras el empate ante Palestino el ídolo albo apuntó al jugador que debe volver a marcar diferencias en esta recta final del año.

Colo Colo se complicó mal en su pelea por el título en esta Liga de Primera 2026. Luego alcanzar 16 puntos de ventaja en el liderato y tener la estrella 35 casi abrochada, esa distancia se fue acortando hasta llegar a solo siete unidades con el correr de las últimas cuatro fechas.

Y es que además de una pésima racha de cuatro partidos sin triunfos, los albos han convivido con una notable seguidilla de victorias de Universidad de Chile, donde ya se están ilusionado con lograr un remontazo histórico para nuestro fútbol chileno.

Con este complejo panorama, el volver a los triunfos el clave para el equipo de Fernando Ortiz. Para eso, una voz autorizada como la de Marcelo Barticciotto apuntó al jugador que debe volver a ser determinante en el Popular.

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Marcelo Bartiocciotto espera el renacer de Leandro Hernández en Colo Colo

El ídolo albo aseguró en Radio Cooperativa que “uno lo que espera en este momento de Colo Colo es que los jugadores de los que nosotros tanto hablamos durante el año, que marcaban diferencia, aparezcan en este momento”.

“En estos cuatro partidos sin triunfos no han aparecido. Hablo de Leandro Hernández, Lautaro Pastrán, Víctor Felipe Méndez y Álvaro Madrid. Ellos tienen que aparecer en esta recta final”, añadió el campeón de América.

Leandro Hernández ha sufrido un bajón notorio en su rendimiento. Para más remate, se lesionó y será baja en el próximo partido de Colo Colo. | Foto: Photosport.

Para cerrar, Barti centro su visión en Leandro Hernández, de quien afirmó que “uno dice que es muy joven y no le van a pasar toda la responsabilidad a él. Es verdad, pero se ganó un cierto prestigio y uno espera más de él en estos partidos”.

El próximo partido de Colo Colo

Los albos volverán a la acción ante Universidad de Concepción por la fecha 26 de la Liga de Primera este viernes 30 de octubre a las 19:00 horas en el Estadio Monumental.

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En síntesis