Los albos recibirán este viernes por la tarde a Universidad de Concepción, elenco que pese a que está abajo peleando por no descender, cuenta con un entrenador que sabe lo que es ganar en Pedrero.

Colo Colo se enredó mal en su lucha por el título en esta Liga de Primera 2026. Luego de llegar a tener 16 puntos de ventaja en la cima, esa distancia se acortó a siete en las últimas cuatro fechas, donde los albos no ganaron un solo partido.

Para más remate Universidad de Chile viene imparable, con una seguidilla de victorias que tiene al equipo de Fernando Gago ilusionado con lograr un remontazo que sería antológico para nuestro fútbol chileno.

Por lo mismo, el volver a los triunfos para los dirigidos por Fernando Ortiz se hace tan necesario como el agua en el desierto. Su próximo rival será Universidad de Concepción, elenco que pelea en la zona baja por no descender. En el papel un equipo accesible, pero ojo, que cuenta en sus filas con un hombre que ya sabe lo que es amargar a los albos en el Monumental.

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Cristián “La Nona” Múñoz aparece como el terror de Colo Colo

Si hay un entrenador que sabe como jugarle al Cacique es Cristián “La Nona” Muñoz, quien en esta temporada 2026 ya le ganó a los albos y, más encima, en el mismísimo Estadio Monumental.

Fue en su etapa como DT de Palestino, donde si bien no obtuvo los mejores resultados, se dio el gustito de vencer al Cacique el pasado 19 de abril, fecha en que para más remate los albos festejaban sus 101 años de vida.

Cristián Muñoz ya sabe lo que es amargar a Colo Colo en el Monumental en esta temporada 2026. | Foto: Photosport.

En esa ocasión los árabes venían atravesando una muy mala racha a nivel de resultados. No obstante, gracias a un solitario gol de Dilan Zúñiga a los 33’ se quedó con la victoria y amargó las celebraciones albas.

Lamentablemente Cristián Múñoz no duraría mucho más en el cargo y terminó siendo despedido semanas más tarde. Hoy, en Universidad de Concepción, lucha por no bajar la B al estar penúltimo con 23 puntos. ¿Logrará la Nona otra vez la hazaña en el Monumental ante el Cacique?

¿Cuándo jugará Colo Colo vs Universidad de Concepción?

Este duelo válido por la fecha 26 de la Liga de Primera 2026 está programado para el viernes 30 de octubre a las 19:00 horas en el Estadio Monumental.

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En síntesis