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Chile

Alarma con el partido de U Católica vs Audax Italiano: “Se hacen gestiones para jugar en otro estadio”

A hora del inicio del partido, aseguran que el cuadro local busca mover el partido, por problemas de logística en Las Condes.

Por Cristián Fajardo C.

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La UC sigue empujando por jugar en el Claro Arena.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTLa UC sigue empujando por jugar en el Claro Arena.

Universidad Católica mantiene en suspenso a sus hinchas por el partido que debe disputar esta jornada ante el Audax Italiano, en un duelo pendiente por la Liga de Primera 2026.

El encuentro había sido autorizado en el estadio Claro Arena, pero una información de último momento lo deja en suspenso y deja en expectativa a los fanáticos.

Fue el periodista Marco Escobar, de DSports, quien contó en sus plataformas digitales las novedades del duelo, donde apunta que incluso puede cambiar de día para encontrar un nuevo reducto.

La UC busca jugar en el Claro Arena. Foto: Andres Pina/Photosport

La UC busca jugar en el Claro Arena. Foto: Andres Pina/Photosport

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El fútbol chileno sigue sorprendiendo todos los días, donde ahora hay otro partido que se puede suspender a horas de iniciar y con los hinchas con las entradas en la mano.

Así lo detalló el periodista Marco Escobar: “El partido entre Universidad Católica y Audax Italiano, se jugaría en otro recinto. Incluso podría cambiar de día. En este minuto se hacen las gestiones para jugar en Santa Laura“, destacó.

Una decisión que debe ser comunicado en los próximos minutos, pero que puede dejar nuevamente a la UC sin poder disputar su encuentro, lo que alarma también para el futuro.

Si bien desde TNT Sports aseguran que se mantiene todo dentro de lo normal, las próximas informaciones serán claves para confirmar dónde se jugará el partido esta noche.

Mira los detalles:

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